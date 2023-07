Lutto nel calcio, è morta una bandiera indimenticabile

Il mondo del calcio è in lutto, è morta una bandiera indimenticabile in questi giorni. Una scomparsa da lasciare il segno…

Nella sua Patria era molto conosciuto per quanto fatto nel calcio, prima da giocatore e poi da allenatore, rivestendo ruoli di un certo rilievo durante la sua lunga carriera nel mondo del pallone.

Lo scorso 26 giugno ci ha lasciato Craig Brown, ex giocatore ed allenatore scozzese, venuto a mancare all’età di 82 anni, ne avrebbe compiuto 83 questo sabato.

Cresciuto a cavallo degli anni ’50 e ’60 con il Glasgow Rangers, nel 1962 approda al Dundee conquistando sin da subito il campionato nazionale, dove ebbe modo di esordire nel calcio professionistico, per poi concludere la breve carriera calcistica dopo neanche un decennio nel Falkirk.

Maggiormente fruttifera la sua avventura da allenatore, iniziata da secondo nel Motherwell, passando poi al Clyde, promuovendo in due circostanze il club a categoria superiore, ma a metà anni ’80 arrivò per lui la svolta, quando venne scelto come selezionatore dell’Under 21 scozzese.

Preludio alla sua più importante avventura come CT della Nazionale maggiore, era il 1993 quando gli venne conferito il celebre incarico, da quel momento non pensava mai di poterne passare alla storia come quello con più presenze, rimanendo sulla panchina prestigiosa de i Tartan Army per un doppio quadriennio.

Lutto nel calcio: morta una bandiera

Un periodo lungo di 8 anni e con ben 71 presenze all’attivo, tanto da portarlo al record di panchine con la Scozia, ancora oggi non battuto. Con Craig Brown, la compagine scozzese riuscirà a qualificarsi agli Europei del 1996, dove la differenza reti li condannò all’eliminazione al primo turno, in favore dell’Olanda, mentre due anni dopo vi fu l’ultima qualificazione della medesima rappresentativa ad un Mondiale, dove raccolse un solo punto nel girone del Brasile.

A distanza di un quarto di secolo, la Scozia non è più riuscita a qualificarsi ad un Mondiale di calcio ed è ritornata a disputare un Europeo nel 2021, in questo modo il lavoro di Brown è stato maggiormente riconosciuto nel corso degli anni successivi, dove non ha smesso di allenare, guidando prima il Preston e poi ritornano al Motherwell, laddove aveva già giocato.

Chiuderà la sua carriera da allenatore ad oltre 70 anni, guidando per 3 stagioni l’Aberdeen. Si è spento questo lunedì nell’Ospedale Universitario di Ayr, dove era ricoverato da qualche giorno, Craig Brown, lasciando in lutto il calcio scozzese per la perdita del loro storico ex selezionatore.