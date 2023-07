“Vlahovic in Premier”: arriva l’annuncio ufficiale

Notizia di mercato sconvolgente per i tifosi della Juve che, oltre alle questioni extracalcistiche, rischia di vedere partire alcuni big

Secondo le ultime indiscrezioni Dusan Vlahovic, sarebbe balzato in cima alla lista di una squadra di Premier League. Con l’offerta giusta la Vecchia Signora potrebbe decidere si separarsi dal suo numero 9.

Il mercato della Juventus inizia a prendere forma. Le prime due notizie arrivate ai tifosi bianconeri sono positive: Arek Milik è stato riscattato dall’Olympique Marsiglia e Adrien Rabiot ha prolungato per un’ulteriore stagione il suo contratto con la Juve.

Dopo le buone notizie, però, potrebbe arrivare quella che nessun tifoso juventino vorrebbe mai leggere: la cessione dell’ex Fiorentina potrebbe essere interpretato come un segnale di ridimensionamento.

Continuano a susseguirsi le voci che parlano del futuro di Dusan Vlahovic lontano dall’Allianz Stadium e dalla Juventus. L’attaccante è stato prelevato 18 mesi fa dalla Fiorentina con un accordo che si aggira intorno ai 75 milioni di euro.

Sirene inglesi per Vlahovic: un club di Premier League fa sul serio per il serbo

L’ultima stagione, deludente sia per il centravanti che per la squadra, ha cambiato radicalmente la storia di Vlahovic in bianconero. Il serbo, sia per problemi fisici come la pubalgia sia per l’impostazione tattica di Allegri, ha faticato parecchio nel corso dell’ultima stagione. A testimoniare ciò i numeri della sua stagione che recitano 14 gol e 4 assist in 42 partite.

Dopo i sondaggi di Bayern Monaco e Atletico Madrid e le voci su Real Madrid e Manchester United un altro club si sarebbe aggiunto nella corsa all’ex viola. Si tratta del Chelsea, club che sta vivendo una vera e propria rivoluzione.

I Blues hanno investito in maniera massiccia nelle ultime sessioni di mercato, ma sul campo non sono arrivati risultati soddisfacenti. In questa estate molti calciatori lasceranno Londra e Vlahovic è finito in cima alla lista per l’attacco del futuro. A confermarlo ci ha pensato John Cross, giornalista del Mirror intervento a TV Play. Ecco le parole del giornalista inglese: “Diversi club sono interessati all’attaccante bianconero perché ha le caratteristiche giuste per la Premier. Sono un po’ sorpreso che la Juventus sia disposta a cedere Vlahovic perché è un giocatore che di solito chi lo ha vuole tenerlo“.

La minaccia Premier League si fa, dunque, sempre più concreta e la Vecchia Signora potrebbe perdere dopo meno di due anni il suo bomber designato.