Incredibile decisione per la stella della Juve, tutti di stucco

La stella della Juventus lascia tutti a bocca aperta: inaspettata e incredibile decisione. Ecco tutti i dettagli

La ‘Vecchia Signora’, dopo l’ultima deludente stagione, si rifà il trucco. Tanti i bianconeri che, infatti, hanno salutato: Juan Cuadrado, Alex Sandro, Leandro Paredes e Angel Di Maria con quest’ultimo che, dopo una sola stagione in bianconero, ha fatto le valigie per accasarsi all’ex Benfica.

Comunque, non solo addii ma anche conferme: l’attaccante polacco Arkadiusz Milik, riscattato dal Marsiglia, Adrien Rabiot, tra i migliori, se non il migliore, nell’ultima stagione, che ha rinnovato il contratto anche se solo per un anno, e soprattutto Max Allegri.

Il tecnico livornese, a dispetto dei tanti spifferi che fanno vacillare la sua panchina, è al timone della nave bianconera potendo contare sulla fiducia di John Elkann.

A coadiuvarlo nella mission di restituire alla ‘Vecchia Signora’ il suo antico blasone il nuovo Football Director del club bianconero, quel Cristiano Giuntoli che ha fatto le fortune del Napoli campione d’Italia.

Juventus, Pogba già al lavoro alla Continassa

Tra le priorità del nuovo Football Director bianconero la riduzione del monte ingaggi, con conseguente creazione di un tesoretto da investire sul mercato, e la cessione degli esuberi.

Ebbene, tra i principali indiziati a finire sotto la scure di Giuntoli, anche alla luce del suo faraonico stipendio, anche Paul Pogba. Il centrocampista francese, condizionato dagli infortuni in serie, nella scorsa stagione ha racimolato 10 apparizioni complessive per un totale di 161 minuti giocati.

Inoltre, il ‘Polpo’ ha fatto orecchie da mercante alla richiesta della dirigenza bianconera di decurtarsi lo stipendio come forma di risarcimento per non aver mai di fatto giocato nell’ultima stagione.

Un combinato disposto che fa dell’ex dei Red Devils un candidato alla cessione. Invece no. Paul Pogba è già al lavoro alla Continassa, quartier generale della Juventus, insieme ai quei compagni di squadra che come lui hanno concluso la stagione 2022/2023 prima della sua naturale scadenza per infortunio.

A fare compagnia al francese in palestra, quindi, Nicolò Fagioli, Mattia De Sciglio e Kaio Jorge (ai box da febbraio 2022 a causa della rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro).

Insomma, Paul Pogba inizia la nuova stagione, che dovrà essere quella del suo riscatto, con grande voglia di rilancio. E se il buongiorno si vede dal mattino, i tifosi bianconeri possono stare tranquilli: nella prossima stagione finalmente vedranno all’opera il vero Pogba, quello che durante la sua prima avventura in bianconero era considerato tra i migliori centrocampisti del mondo.