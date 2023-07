Colpo di scena Ancelotti: silurato prima di iniziare

Carlo Ancelotti alla fine ha detto sì, sarà lui il commissario tecnico del Brasile a partire dal 2024. Ma da Rio arriva una clamorosa bocciatura

Sarà dunque Carlo Ancelotti il nuovo commissario tecnico del Brasile a partire dal prossimo mese di giugno, dunque nel 2024. Il lungo ed estenuante corteggiamento della Federazione brasiliana ha convinto l’attuale allenatore del Real Madrid a tentare una nuova affascinante avventura.

L’allenatore emiliano farà il suo esordio sulla panchina della Selecao pochi giorni dopo aver festeggiato il suo sessantacinquesimo compleanno, nel debutto dei verdeoro in Coppa America.

Si tratta di una prima volta in senso assoluto: Ancelotti è infatti il primo tecnico italiano a sedere sulla panchina di una nazionale sudamericana e questo è di per sè un motivo di discussione.

La nomina di un allenatore tanto esperto quanto prestigioso ha creato un mix di entusiasmo e fiducia tra i tifosi brasiliani, che non riescono a gioire per una vittoria della Selecao ai Mondiali da oltre vent’anni. L’ultimo successo verdeoro nella kermesse iridata risale all’edizione del 2002 che si disputò in Giappone e in Corea del Sud: in quella circostanza il Brasile battè in finale la Germania con un perentorio 2-0 grazie a una doppietta di Ronaldo il Fenomeno.

Ancelotti ct del Brasile? Arriva una bocciatura eccellente, tifosi sconvolti

Sono dunque affidate ad Ancelotti le speranze di rivedere un Brasile di nuovo competitivo e in grado di puntare al sesto titolo mondiale della sua storia. Ma il giudizio nei confronti dell’allenatore di Reggiolo non è unanime.

È addirittura l’uomo più importante del Paese, il presidente della Repubblica Lula a stroncare la scelta delle Federazione di affidare la panchina della Nazionale all’attuale allenatore del Real Madrid.

Il presidente Lula non usa mezzi termini per bocciare in tronco la scelta della Federcalcio verdeoro: “Ancelotti mi piace è un allenatore valido ma non è mai stato l’allenatore dell’Italia: perché non risolve il problema della sua Nazionale, che non ha partecipato agli ultimi due Mondiali?“.

Secondo il presidente della Repubblica ad allenare il Brasile dovrebbe essere l’attuale ct ad interim, Fernando Diniz: “Sono un grande tifoso di Diniz – ha sottolineato Lula – ha personalità, creatività ed è lui che comanda negli spogliatoi“. Insomma, l’avventura di Ancelotti non inizia sotto i migliori auspici. Chissà cosa può accadere dopo un’eventuale prima sconfitta sconfitta di Neymar e compagni. Ancelotti gode del sostegno incondizionato della Federcalcio brasiliana, ma se Lula ci mette lo zampino…