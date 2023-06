Entro fine mese l’annuncio di Ancelotti: sarà il nuovo allenatore

Il futuro di Carlo Ancelotti continua a rimanere un forte enigma. Il tecnico italiano ha già in diverse uscite pubbliche confermato di voler rimanere alla guida del Real Madrid almeno fino alla fine del suo contratto, ma a quanto pare l’insieme delle dichiarazioni fatte in questi mesi servivano solo a coprire quella che alla fine era la verità.

Stando alle ultime notizie, infatti, il futuro di Carlo Ancelotti è lontano dal Real Madrid, sulla panchina, però, di un’altra super squadra internazionale. A confermarlo sono stati anche alcuni media locali, che senza filtri hanno addirittura svelato che l’italiano potrebbe essere annunciato come nuovo allenatore alla fine proprio di questo mese.

Calciomercato, entro fine mese l’annuncio di Ancelotti: ecco dove va

Importanti novità arrivano in queste ore in merito al futuro prossimo di Carlo Ancelotti, che a quanto pare potrebbe non essere più sulla panchina del Real Madrid. In realtà in questi mesi già si era parlato con insistenza di questa possibilità, vista la scorsa, deludente, stagione dei Blancos, ma sia l’allenatore italiano che la stessa dirigenza avevano confermato la volontà di continuare assieme almeno fino al giugno 2024, data della scadenza del contratto di Carlo Ancelotti col Real Madrid.

Questa è un’ipotesi ancora in piedi e che potrebbe essere rispettata, ma nelle ultime ore sono uscite fuori notizie che hanno decisamente destabilizzato l’ambiente e fatto barcollare tutte le certezze del caso. Stando alle ultime notizie, infatti, alcuni media nazionali danno per scontato l’addio di Carlo Ancelotti al Real Madrid col conseguente arrivo dell’italiano sulla panchina di una delle Nazionali più importanti dell’intero panorama calcistico mondiale, che avrebbe avviato i contatti col l’ex Milan, Juventus e Chelsea già mesi addietro proprio per arrivare ad un accordo che, a quanto pare, sarebbe imminente.

Stando infatti a quanto riportato dai colleghi di Globo, in questi giorni negli uffici della Federcalcio brasiliana si da come scontato l’arrivo in panchina di Carlo Ancelotti. Non solo questo, stando alla nota emittente brasiliana, entro la fine del mese di giugno, Ednaldo Rodrigues, numero uno della Federazione, dovrebbe comunicare davanti ai media l’arrivo dell’italiano come commissario tecnico del Brasile.

Ancelotti ct del Brasile: ecco quando

Carlo Ancelotti è dunque ad un passo dal diventare il nuovo commissario tecnico del Brasile, ipotesi di cui si era parlato giaconette insistenza negli scorsi mesi. Ma quando potrebbe effettivamente consumarsi questo matrimonio? Stando a Globo, al momento dell’annuncio, Ednaldo Rodrigues chiarirà se l’arrivo di Ancelotti sulla panchina del Brasile sarà da fissarsi per gennaio o giugno 2024.

Gennaio o giugno 2024: ecco cosa preferisce Ancelotti

Fra le due dati ipotizzate da Globo, è noto a tutti che Carlo Ancelotti preferirebbe giugno 2024, così da poter concludere nel migliore dei modi la sua esperienza al Real Madrid. Gennaio, comunque, è uno scenario da non escludere del tutto, anche perché nulla esclude che Florentino Perez possa decidere di separarsi anzitempo dall’italiano in caso di risultati deludenti nella prima parte della prossima stagione. Staremo dunque a vedere, ma sembra essere davvero questione di tempo prima di poter vedere Ancelotti alla guida del Brasile.