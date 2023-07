Diletta Leotta, arriva l’ufficialità: bruttissima notizia

Per Diletta Leotta si avvicina sempre di più il momento più atteso, quello in cui darà alla luce la sua prima figlia, frutto della relazione con Loris Karius

Un’estate molto diversa da solito per Diletta Leotta. Negli anni passati, la bionda giornalista e conduttrice della piattaforma streaming DAZN era solita trascorrere un periodo di vacanza insieme alle sue amiche più intime, magari in qualche allega e chiassosa località turistica.

Questo 2023 resterà impresso per sempre nella memoria della cronista siciliana per un’altra ragione: più o meno a metà agosto in concomitanza con il suo trentaduesimo compleanno, Diletta Leotta diventerà mamma di una bambina, nata dalla relazione con il portiere tedesco Loris Karius. Un evento che senza dubbio sarà accolto con gioia dalle famiglie di entrambi, dai tanti amici della coppia e dai milioni di fan che seguono la Leotta sui suoi profili social.

Nelle ultime ore però è arrivata una notizia che ha lasciato un briciolo di amaro in bocca alla giornalista siciliana che non più tardi di qualche settimana fa a proposito del futuro professionale del suo compagno ha rilasciato una dichiarazione piuttosto esplicita: “Mi piacerebbe che Loris riuscisse a proseguire la sua carriera in Italia, magari in una buona squadra di Serie A. Così da avere la possibilità di vedersi con maggiore frequenza“. Il desiderio di Diletta Leotta però non si è realizzato.

Diletta Leotta, la notizia è ormai ufficiale: Karius non giocherà in Italia

Il sito ufficiale del Newcastle ha infatti annunciato il rinnovo di contratto per un’altra stagione, dunque fino al 30 giugno del 2024, proprio di Loris Karius. Il trentenne estremo difensore originario del Baden Wurttemberg indosserà per un altro anno la maglia bianconera delle Magpies.

L’ex numero uno del Liverpool giocherà dunque in Champions League insieme a Sandro Tonali, l’ex stella del Milan neo acquisto del Newcastle per oltre 70 milioni di euro.

Poco male, comunque. Ciò che conta è la possibilità da parte del portiere tedesco di continuare la sua carriera di calciatore. La stessa Diletta dopo un leggero disappunto iniziale si è complimentata con il suo compagno augurandogli tutto il bene possibile.

Tra l’altro subito dopo la firma sul contratto, Karius si è unito ai suoi compagni di squadra che hanno già iniziato il ritiro precampionato.

Il Newcastle nella prossima stagione punterà a confermare il piazzamento in Champions e a superare almeno la fase a gironi della competizione europea più importante. Con Karius in organico.