Mourinho e la Roma rischiano: il giocatore batte cassa

Il giocatore giallorosso batte cassa: la Roma e José Mourinho ora rischiano davvero. Ecco cosa sta succedendo

L’Arabia Saudita ora fa paura. Nessuna squadra può considerarsi al riparo dai blitz milionari dei club sauditi. Il Presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha accettato l’offerta di 42 milioni di euro dell’Al-Hilal (comprensivi della commissione per l’agente) per Sergej Milinkovic-Savic nelle cui tasche finiranno 75 milioni di euro netti in tre anni.

Dunque, non solo campioni sul viale del tramonto, che cercano di capitalizzare gli ultimi scampoli di carriera, ma anche talentuosi calciatori nel pieno della maturità agonistica. Insomma, per l’Europa si aggira uno spettro, l’Arabia Saudita, contro cui sono impotenti perfino i top team.

Ebbene, non dormono sonni tranquilli i tifosi della Roma visto che un giallorosso batte cassa e, pertanto, paventano che di tale situazione possa approfittare un dei ricchissimi club sauditi.

Dybala batte cassa: adeguamento dell’ingaggio e via la clausola rescissoria

Archiviata la sosta estiva, la Roma si è ritrovata a Trigoria per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. Mancano all’appello Cristante, Spinazzola, Bove, Celik, Ibanez, Pellegrini, Rui Patricio e il nuovo arrivato Ndicka che si aggregheranno al gruppo il 17 luglio.

Anche la stella giallorossa più luminosa, il campione del mondo Paulo Dybala, è pronto a ripartire per continuare a deliziare i tifosi giallorossi con le sue magie così come nella sua stagione d’esordio all’ombra del Cupolone.

Se i tifosi della ‘Magica’ sono innamorati dell’ex bianconero, quest’ultimo è letteralmente stregato dalla Roma e da Roma tanto da giurar loro amore eterno: “Voglio rimanere nella Capitale“.

Tuttavia, tra la dichiarazione d’amore e il fare c’è di mezzo il mare, anzi il ritocco dello stipendio. Infatti, all’orizzonte si profilerebbe il prolungamento del contratto dell’argentino ma a due condizioni: l‘adeguamento dello stipendio e l’eliminazione della clausola rescissoria presente nel contratto in essere.

È l’opinione, tra gli altri, del giornalista ed ex Direttore di ‘Tuttosport’, Xavier Jacobelli, esplicitata nel corso del suo intervento a ‘Radio Radio’: “L’ultima parola spetta a Dybala. Sembra che il giocatore intenda assolutamente rimanere in giallorosso ma la società deve accontentare le sue richieste rivedendo l’ingaggio ed eventualmente le cifre della clausola“.

Se l’ultima parola spetta a Dybala, di certo la palla è nel campo dei Friedkin, i tycoon texani proprietari della Roma. Indugiare troppo nel venire incontro alle richieste dell’argentino aprirebbe una finestra d’opportunità per i voraci club sauditi che non aspettano altro che ghermire un’altra stella, anzi, un campione del mondo come Paulo Dybala.

In fin dei conti, l’addio di Milinkovic-Savic alla Lazio per sbarcare in Arabia Saudita dovrebbe pur insegnare qualcosa ai giallorossi.