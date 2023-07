Zaira Nara infiamma la serata: gambe spettacolari

Zaira Nara è la sorella più piccola di Wanda Nara ma da qualche tempo ha iniziato a brillare di luce propria. Gli scatti social sono da urlo

Non è più solo la sorella più piccola di Wanda Nara. La bionda imprenditrice e conduttrice televisiva e da qualche anno anche agente del marito, il centravanti Mauro Icardi, resta una delle figure femminili più cliccate sui social ma da un po’ di tempo a questa parte anche la seconda delle sorelle Nara, la bella Zaira, sta facendo parlare molto di sè.

Tra scatti provocanti e shooting fotografici esotici e suggestivi, la bellissima modella argentina sta riscuotendo un sempre più ampio successo. Tanto che il numero di fan presenti sul suo profilo Instagram è aumentato a dismisura: ora sono quasi sei milioni i followers al seguito della splendida Zaira.

Del resto la diretta interessata riesce spesso a farsi notare. I suoi servizi fotografici sono quasi sempre molto suggestivi e affascinanti.

Zaira Nara è ormai diventata una delle modelle più ricercate e desiderate di tutto il Sudamerica. Perchè proprio come la sorella maggiore, lei è molto legata al suo paese d’origine, l’Argentina. Tra un impegno lavorativo e l’altro, torna dalla sua famiglia d’origine per trascorrere brevi periodi di relax.

Zaira Nara è in Thailandia e i suoi scatti postati su Instagram infiammano i fan

E’ molto legata, Zaira, anche alla sorella più grande. Appena possono, lei e Wanda si ritrovano per passare un po’ di tempo insieme.

Qualche settimana fa ad esempio Zaira è stato ospite di Wanda durante una puntata di Masterchef, il talent gastronomico che anche in Argentina ha riscosso uno straordinario successo di pubblico.

Negli anni passati in quel Parigi, quando Mauro Icardi indossava la maglia del Paris Saint Germain, Zaira è andata a far visita a Wanda in parecchie occasioni. Ora la giovane modella si trova invece in Thailandia da dove ha postato scatti e foto da togliere il fiato.

In uno di questi la splendida modella e indossatrice argentina mette in mostra un paio di bellissime gambe. Zaira ha un fisico invidiabile: magra, slanciata, con le curve ben proporzionate e infine uno sguardo malizioso e sensuale.

Non è un caso che i suoi followers stiano aumentando a ritmo vertiginoso: proseguendo con questa frequenza, tra qualche tempo Zaira Nara rischia di superare nel numero dei fan la stessa sorella maggiore.