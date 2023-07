Giuntoli spiazza tutti: ecco il nuovo bomber

Cristiano Giuntoli tira fuori il ‘coniglio’ dal cilindro spiazzando tutti: ecco il nuovo attaccante della Juventus

Il futuro in bianconero di Dusan Vlahovic è sempre in bilico. Al suo arrivo alla Continassa per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione l’attaccante serbo è stato accolto da un manipolo di tifosi che gli hanno chiesto di restare.

L’attaccante ex Fiorentina ha abbozzato un sorriso, segno che la sua permanenza alla Juventus è tutt’altro che scontata. Del resto, tutti i bianconeri, compresi i big, possono partire purché i potenziali acquirenti si presentino con in mano una valigetta piena di euro.

Per la precisione, per l’attaccante serbo ne servono 80 milioni più bonus. Non una cifra fuori dalla portata dei top club della Premier League e del Paris Saint-Germain che starebbe pensando a Vlahovic quale eventuale sostituto di Kylian Mbappé.

Noah Okafor, il nuovo attaccante di Giuntoli

Dunque, l’attaccante serbo potrebbe aggiungersi a Leandro Paredes, Juan Cuadrado e Angel Di Maria che hanno già salutato. Di conseguenza, la Juventus si sta guardando intorno per non farsi trovare impreparata in caso di partenza dell’ex viola.

Ebbene, i dirigenti della ‘Vecchia Signora’ hanno già pronta una rosa di candidati alla sostituzione dell’attaccante serbo. A parte la suggestione Romelu Lukaku, la cui permanenza all’Inter è in forte dubbio, i dirigenti bianconeri seguono con interesse Gianluca Scamacca che dopo la scorsa stagione in chiaroscuro con la maglia del West Ham, complice l’infortunio che gli ha fatto chiudere anzitempo l’annata, ha voglia di tornare a giocare nella nostra Serie A.

Ma non c’è due senza tre, recita un popolare proverbio, ed ecco che Cristiano Giuntoli tira fuori dal cilindro il ‘coniglio’. Infatti, stando a quanto riferito da Sky Sport, il Football Director bianconero ha annotato nel suo taccuino anche il nome di Noah Okafor, attaccante classe 2000 attualmente in forza al Red Bull Salisburgo, sulle cui tracce, però, ci sono anche la Roma e la Lazio.

Una soluzione in puro stile Giuntoli che nei suoi 8 anni all’ombra del Vesuvio si è meritato la fama di talent scout. Dei tre in odore di raccogliere l’eventuale eredità di Dusan Vlahovic il 23enne svizzero, infatti, è quello che meno accende la fantasia dei tifosi.

Insomma, Giuntoli vuole confermare alla Juventus la propria fama di talent scout scommettendo su un profilo, quello di Noah Okafor, che in pochi considererebbero da Juventus. In fin dei conti, gli è andata benissimo con Kvaratskhelia, arrivato al Napoli tra il diffuso scetticismo e poi nominato miglior calciatore della scorsa stagione, perché, dunque, non riprovarci con il 23enne svizzero? Valutazione sui 40 milioni…