Game over Juventus: nuovo ribaltone, cosa succede ora

Nuovo inatteso ribaltone in casa Juventus. Ecco cosa succede dopo il clamoroso dietrofront del club bianconero

Da pochi giorni Cristiano Giuntoli, dopo un lungo tira e molla con l’ormai sua ex squadra, il Napoli campione d’Italia, si è insediato alla Continassa, quartier generale della ‘Vecchia Signora’, nel ruolo di Football Director.

Ancora, quindi, non è pienamente operativo. Prima di gettarsi a capofitto nel mercato, infatti, come è giusto che sia, deve familiarizzare con il suo nuovo ambiente di lavoro e soprattutto interfacciarsi con la dirigenza e con il tecnico Max Allegri per rendersi conto di ciò che realmente serve per rinforzare una squadra uscita con le ossa rotte dall’ultima stagione.

Tuttavia, nel frattempo la ‘Vecchia Signora’ non se ne sta con le mani in mano. Anzi. Il Direttore sportivo Giovanni Manna, ha già perfezionato due importanti operazioni di mercato: il riscatto dal Marsiglia dell’attaccante polacco Arkadiusz Milik e il rinnovo, anche se solo per un anno, di Adrien Rabiot, tra i pochi bianconeri a salvarsi nella scorsa fallimentare annata.

Juventus, nuovo ribaltone: addio Parisi, rimangono Kostic e Iling

Dunque, non solo addii, quelli di Juan Cuadrado, Leandro Paredes e Angel Di Maria, che ha fatto le valigie per ritornare nel club, il Benfica, che lo lanciato nel grande calcio, ma anche due importanti conferme alle quali potrebbe aggiungersene un’altra.

Fino a pochi giorni fa la Juventus sembrava vicinissima a mettere sotto contratto il promettente e talentuoso Fabiano Parisi, tra i punti di forza di un Empoli che nella scorsa stagione ha centrato una salvezza tranquilla.

Ebbene, con uno di quei clamorosi colpi di scena che solo il calciomercato sa regalare il classe 2000 è a stato acquistato dalla Fiorentina.

Non una trasvolata atlantica, visti i pochi chilometri che separano Empoli e Firenze, tuttavia un grande passo per la sua carriera dal momento che si traferisce da un club che lotta per la salvezza a un altro con ambizioni europee.

Comunque, ritornando alla Juventus, come mai i bianconeri hanno mollato la presa su Fabiano Parisi quando il suo ingaggio sembrava in dirittura d’arrivo? Come si spiega questa repentina retromarcia?

Orbene, la dirigenza bianconera si è ritirata dalla corsa per il laterale dell’Empoli e della Nazionale U21 perché è orientata a puntare su Samuel Iling-Junior oltre a confermare Filip Kostic, con i suoi assist tra le poche note liete bianconere nella passata stagione.

Dunque, il giovane e talentuoso inglese dovrebbe presidiare insieme al serbo l’out di sinistra e, pertanto, potrebbe essere tolto dal mercato a meno che non arrivino offerte irrinunciabili. Il leitmotiv del mercato bianconero: tutti, anche i big, possono partire in presenza di adeguate offerte.