Immobile, vacanze piccanti: Jessica incontenibile in costume

L’attaccante Ciro Immobile, in attesa di partire con la nuova stagione, si gode momenti di grande relax in compagnia della famiglia

Il bomber della Lazio Ciro Immobile sta trascorrendo giorni di totale relax, in attesa di recarsi ad Auronzo di Cadore per prepararsi in vista della prossima stagione.

Mentre la squadra si trova già sotto le Tre Cime di Lavaredo, l’attaccante ha a disposizione qualche giorno di riposo in più per via degli impegni con la nazionale. Al seguito non possono ovviamente mancare la moglie Jessica Melena e i quattro figli, Giorgia, Michela, Mattia e Andrea.

Giornate trascorse tra mare e locali, che i due condividono con i fan tramite il noto social network Instagram. La coppia, infatti, è una delle più seguite, visto il loro amore che dura oramai dal lontano 2012. I follower ritengono Ciro e Jessica una delle coppie più belle degli ultimi anni, e tramite i commenti gli fanno sentire tutto il proprio supporto. Proprio sui social, Jessica ha postato uno scatto che la vede in uno stato di forma a dir poco eccezionale.

Jessica da urlo, lo scatto è rovente: fan senza fiato

Jessica Melena è molto attiva sul noto social, con il profilo che ha toccato quota un milione di follower. I fan la apprezzano soprattutto per gli scatti postati, che la ritraggono spesso e volentieri in compagnia dei figli rendendo il profilo più incentrato sulla vita quotidiana che sul lavoro.

L’ultima foto pubblicata ha attirato l’attenzione di tutti i fan più assidui che possono ammirarla in tutta la sua bellezza. Nello scatto, infatti, possiamo vederla in compagnia del marito Ciro Immobile, con un costume a due pezzi che lascia poco spazio all’immaginazione. Fisico statuario e un lato A esplosivo hanno scatenato i follower, che hanno riempito il contenuto di like e commenti.

Commenti molto belli ed educati, che vanno a testimoniare quanto Jessica sia apprezzata. In attesa di tornare nella capitale per consentire a Ciro di raggiungere i compagni per iniziare la preparazione, la famiglia Immobile si gode gli ultimi giorni di divertimento presso la splendida Ibiza. Jessica è pronta ad incantare con le sue curve mozzafiato, con i fan in attesa di nuovi scatti da poter ammirare ancora.