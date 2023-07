Paulo Dybala esce allo scoperto: la situazione

In casa Roma il mercato è sempre più una priorità. Il futuro dell’attaccante Paulo Dybala tiene inoltre in ansia i propri tifosi

Dopo una stagione dove il club non è mai stato in lotta davvero per il titolo la Roma e Josè Mourinho ora puntano in alto. Il tecnico portoghese è al terzo anno nella Capitale e sogna di riportare lo scudetto in una piazza dove manca ormai da tanti anni. Allo stesso tempo c’è la consapevolezza che la squadra necessita di un gran mercato.

Il club deve rinforzare tutti i reparti, fino ad ora sono arrivati a parametro zero N’Dicka e Aouar, ma è troppo poco per il tecnico lusitano che chiede garanzie, e lo ha fatto in maniera abbastanza chiara. Uno dei reparti dove la squadra ha bisogno di rinforzi è l’attacco, probabilmente il reparto che ha visto la Roma in maggior difficoltà negli ultimi anni. Nell’ultima stagione la Roma ha trovato grosse difficoltà, Belotti non ha dato grandi garanzie mentre Abraham ha deluso le aspettative ed ha inoltre concluso la stagione con un grave infortunio. I piani del club ora sono totalmente rivoluzionati, la priorità è prendere almeno 1 attaccante.

Negli ultimi giorni a preoccupare i tifosi giallorossi è stato il futuro di Paulo Dybala. La Joya sta benissimo a Roma, lo ha dichiarato più volte ma ha una clausola rescissoria da 12 milioni per l’estero che manda in ansia i tifosi. D’altronde l’argentino è stata una delle poche note liete della stagione giallorossa e continua ad avere un discreto mercato. Si è parlato di Chelsea e Psg, ma i tifosi sperano in una permanenza nella Capitale.

Roma, buone notizie da Dybala

Nelle ultime ore sono arrivate buone notizie dall’ex attaccante della Juve. Con un laconico ‘Resto alla Roma’ riportato da LaRoma24 Paulo avrebbe giurato fedeltà al club giallorosso. La sua permanenza non è più in bilico e ci sono anche indizi social a testimoniarlo: nell’ultimo post Instagram il calciatore ha postato una foto con la maglia giallorossa e la scritta Roma, affiancata dall’iconico ‘Lupo’. La Roma e i suoi tifosi possono sorridere, il calciatore dovrebbe quindi restare in città.

Anzi presto Dybala e il suo entourage potrebbe sedersi a tavola con la società per trattare il rinnovo e magari eliminare quella clausola che preoccupa i tifosi. In casa giallorossa l’ansia per il calciatore sembra ormai dismessa ed anzi ora l’obiettivo è affiancargli una punta di peso di qualità con sempre Scamacca nei pensieri di Pinto.