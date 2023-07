Sara Croce praticamente scoperta: il vestito è un filo

La bellissima Sara Croce regala spettacolo ai propri follower. L’ultimo scatto vedo non vedo ha mandato in visibilio tutti

Sara Croce continua a dare spettacolo sui social pubblicando foto incandescenti. La bellissima modella è seguita e amata tantissimo dai follower che non si perdono neanche uno scatto.

Lei è ormai un volto noto della televisione italiana e un influencer di successo. Il suo profilo su Instagram vanta più di 700 mila follower. Si è fatta strada nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione a Miss Italia arrivando al quarto posto e vincendo la fascia di Miss Miluna Lombardia e di Miss Tricologia. Poco dopo la sua fama aumenta ancor di più e inizia a lavorare per diverse campagne pubblicitarie di diversi brand come Pin Up Stars, Elisabetta Franchi e Guess.

La completa consacrazione nel mondo dello spettacolo arriva nel 2019 quando diventa la Madre Natura in una puntata di Ciao Darwin 8, noto programma condotto da Paolo Bonolis. L’anno seguente diventa la Bonas di Avanti un altro prendendo il posto di Laura Cremaschi. Deciderà poi di abbandonare il programma due anni dopo. Sara Croce è attualmente fidanzata con il calciatore Gianmarco Fiory. I due stanno insieme dall’estate 2020. Nell’estate 2019 ha avuto un flirt con Andrea Damante secondo qualche giornale di gossip.

Sara Croce, fisico perfetto e foto da impazzire: lo scatto lascia tutti senza parole

La bellissima Sara Croce lascia sempre tutti senza parole quando pubblica un nuovo post. Il suo fisico perfetto manda in visibilio i suoi follower che sono diventati oltre un milione.

Con l’aumentare delle temperature anche le sue foto sono diventate più incandescenti e l’ultimo scatto ha stregato tutti. La modella ha pubblicato una foto con un vestito completamente bianco. L’abito la copre pochissimo ed è veramente un filo.

Il suo lato A viene in messo in risalto e lascia intravedere praticamente tutto. Il suo fisico statuario piace a molti e il post ha ottenuto tantissimi like e commenti.

Pochi gli haters e molti invece hanno apprezzato la foto. “Sei così “pulita e angelica” che neanche un abito così risulta volgare addosso a te”, scrive una fan di Sara.

Lei si mantiene sempre in forma e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Difficile non rimanere incantati da così tanta bellezza. La modella e influencer è da diversi anni sotto i riflettori ed è considerata una delle donne più belle del nostro paese.