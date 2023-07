Calciomercato Inter: beffata la Juve, sta arrivando il difensore del Chelsea

L’Inter non si ferma più regalando nuovi colpi suggestivi a Simone Inzaghi. Arriva dal Chelsea con la beffa alla Juventus, ormai ci siamo

Una nuova rivoluzione in casa nerazzurra con gli arrivi di Thuram, Frattesi e Bisseck. L’Inter sta ringiovanendo la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, che è tornato subito in campo per infondere i suoi dettami tattici. Una voglia immensa di tornare protagonista dopo la finale di Champions League persa contro la corazzata del Manchester City.

La dirigenza nerazzurra è pronta ad allestire una rosa super competitiva con colpi entusiasmanti di livello internazionale. Superata anche la concorrenza della Juventus per chiudere subito il colpo in difesa dal Chelsea. Ormai ci siamo, l’assalto è deciso dopo l’arrivo del giovane tedesco Bisseck che andrà a puntellare la retroguardia dell’Inter dopo gli addii di Skriniar e D’Ambrosio. Resta così un posto vacante pronto ad essere subito riempito con un innesto giovane e di qualità, che può vantare già tanta esperienza in Premier League. L’obiettivo è quello di chiudere subito l’affare in tempi brevi per pensare già alla prossima stagione con tanti gli effettivi a disposizione di Inzaghi.

Calciomercato Inter: colpo in difesa, chiusura imminente

L’Inter è sempre protagonista sul fronte calciomercato con il lavoro dettagliato dell’ad Beppe Marotta e di Piero Ausilio. Idee entusiasmanti per allestire una rosa super competitiva in casa nerazzurra con la dirigenza che non intende fare sconti.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem KONUR, il Chelsea sembra intenzionato a cedere il centrale difensivo, Trevoh Chalobah, che potrebbe partire con l’offerta giusta. L’Inter vuole sorpassare definitivamente la Juventus per chiudere l’affare decisivo regalando ad Inzaghi un nuovo innesto di 24 anni.

Classe 1999, può ricoprire anche la posizione di centrocampista centrale all’occorrenza: un profilo interessante per accontentare tutte le parti coinvolte. La società nerazzurra vorrebbe chiudere il colpo in entrata per dedicarsi soltanto al campo. La rosa è quasi completata per dedicarsi completamente al lavoro quotidiano: l’ultimo colpo potrebbe essere il ritorno di Romelu Lukaku, con la situazione ingarbugliata in casa Chelsea.

La proposta dell’Inter non convince anche la dirigenza dei Blues, ma la volontà dell’attaccante belga è quella di chiudere subito l’affare per tornare a respirare l’aria di Milano. Una storia d’amore che potrebbe continuare in vista del futuro con la voglia di esere protagonista in maniera costante tra Serie A e Champions League.