Irruzione in casa Juve: più di 60 milioni

Dopo Sandro Tonali, un altro calciatore della Serie A potrebbe lasciare il campionato per trasferirsi al Newcastle: stavolta l’affare sarebbe con la Juventus

Irrinunciabile l’ha considerata la proposta del Newcastle, Sandro Tonali. Il calciatore italiano ha lasciato il Milan, club al quale è legato emotivamente da sempre, per un’ambiziosa avventura in Premier League. Alle premesse e promesse di trasferimento nel campionato calcistico più seguito in assoluto, del resto, è difficile dire di no. Per questo una prospettiva simile potrebbe affrontarla la Juventus nel giro di qualche giorno, perdendo uno dei suoi attaccanti.

Si tratta di Federico Chiesa. In lungo e in largo e non soltanto in Premier, ci sono club interessati al giocatore italiano, ma pare che dall’Inghilterra giungano le proposte più convincenti per tutte le parti coinvolte. Lo afferma ‘fichajes.net’, che ritiene l’ex Fiorentina abbia già un piede e mezzo lontano da Torino. In particolare modo il Newcastle avrebbe già in mente l’offerta da avanzare al club bianconero.