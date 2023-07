“Giuntoli è d’accordo”: ribaltone sulla panchina della Juve

Ribaltone sulla panchina della Juventus: Cristiano Giuntoli, nuovo Football Director della ‘Vecchia Signora’, ha dato l’ok

In casa Juventus a tenere banco non è solo il futuro in bianconero di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è finito nel mirino del Paris Saint-Germain che a breve potrebbe presentare un’offerta.

Il club transalpino potrebbe perdere la sua più brillante stella, Kylian Mbappé, che potrebbe trasferirsi alla corte di Carlo Ancelotti al Real Madrid, e avrebbe individuato nell’attaccante serbo il suo sostituto.

Non la prima scelta dal momento che il PSG ha già fatto più di un tentativo per Victor Osimhen ma la richiesta monstre del Napoli, 180 milioni di euro, lo ha indotto a cambiare obiettivo.

Dunque, come detto, non è solo il futuro di Vlahovic a catalizzare l’attenzione dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’ visto che torna in discussione anche la panchina di Massimiliano Allegri.

Pistocchi: “La Juve aveva deciso di cambiare allenatore e Giuntoli era d’accordo”

Che si piacciano e che le loro rispettive idee di calcio siano agli antipodi, è il proverbiale segreto di Pulcinella. Di chi stiamo parlando? Ovviamente di Cristiano Giuntoli, il nuovo Football Director bianconero, e Max Allegri.

Quest’ultimo è abituato a gestire campioni, calciatori già affermati, con il suo core business che è la vittoria a ogni costo, anche a ‘corto muso’.

Mentre l’ormai ex Direttore sportivo del Napoli punta su giovani sconosciuti al grande e bisognevoli, quindi, di una guida tecnica che sappia inserirli in un contesto tattico in grado di valorizzare il loro talento acerbo.

Ecco perché i due sono destinati a una difficile convivenza al punto tale che la dirigenza bianconera aveva preso in considerazione la possibilità di dare il benservito, con il benestare di Giuntoli, al tecnico livornese.

E’ il retroscena reso noto da Maurizio Pistocchi, ex giornalista Mediaset, nel corso del suo intervento ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’. Dunque, per Pistocchi il rapporto tra il Football Director e il tecnico livornese non nasce sotto una buona stella, con Allegri che è rimasto alla Juventus anche in previsione della più che probabile esclusione della ‘Vecchia Signora’ dalla Conference League.

Senza l’impaccio della Conference, la meno prestigiosa delle competizioni UEFA e quindi più che altro un fastidio per una Juve abituata a calcare il palcoscenico della Champions League, Max Allegri non ha più alibi: “Ha poche scuse e la Juve ha già il suo capro espiatorio se le cose andranno male in campionato“.

Insomma, per l’ex giornalista Mediaset la prossima stagione è una sorta di campo minato per l’ex tecnico rossonero: non può permettersi errori, altrimenti la sua panchina ‘salta in aria’.