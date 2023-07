Juventus, affondo per Lukaku: la reazione del belga

Il mercato della Juventus si infiamma all’improvviso con una notizia a dir poco clamorosa. I bianconeri vogliono strappare Romelu Lukaku all’Inter

Il mercato italiano, finora piuttosto spento soprattutto per ciò che riguarda le trattative in entrata, si accende con il più classico dei fulmini a ciel sereno. A tenere banco in questi primi giorni di luglio è stato in particolare l’iper attivismo dei club dell’Arabia Saudita, pronti a strappare a suon di milioni alcuni dei migliori giocatori del nostro campionato.

Ma nelle ultime ore una clamorosa notizia ha scosso dal torpore questa sessione estiva di calciomercato, uno scenario davvero sorprendente capace di cambiare i rapporti di forza tra le big a poco più di un mese dall’inizio del prossimo campionato. La Juventus sarebbe sul punto di strappare Romelu Lukaku all’Inter.

Per meglio dire, i bianconeri hanno deciso di puntare con decisione sul centravanti belga per sostituire al meglio il partente Dusan Vlahovic. Nelle ultime ore il lavoro ai fianchi del procuratore di Lukaku, l’avvocato Ledure, portato avanti in questi ultimi giorni dal direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli sembra aver dato i suoi frutti. L’ex dirigente del Napoli ha portato avanti la trattativa in gran segreto sia con il giocatore che con il Chelsea al quale avrebbe offerto 40 milioni di euro cash.

Juventus, la svolta è pazzesca: l’assalto a Lukaku spiazza l’Inter e fa impazzire i tifosi

L’inserimento repentino dei bianconeri ha avuto un effetto dirompente, tanto che Lukaku e il suo procuratore avrebbero di fatto voltato le spalle all’Inter. Anche i nerazzurri dal canto loro in seguito alla cessione di Andrè Onana al Manchester United hanno formulato una proposta al Chelsea, sembra di 35 milioni più cinque di bonus, che il club londinese ha accettato. La decisione finale spetta dunque al giocatore che in queste ore si è reso irreperibile.

Sembra che Giuntoli abbia chiesto all’entourage di Lukaku una settimana di tempo per riuscire a chiudere la cessione di Vlahovic, con ogni probabilità in Premier League per avere la liquidità necessaria a mettere nero su bianco gli accordi già definiti nelle ultime ore. Se la manovra a tenaglia della Juventus riuscisse, Lukaku in bianconero sarebbe il colpo di mercato più sorprendente degli ultimi anni. Un’operazione che avrebbe un duplice effetto immediato: rilanciare alla grande le ambizioni della Vecchia Signora e infliggere un colpo durissimo a quelle dell’Inter.