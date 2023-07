Lukaku alla Juve, colpo di scena: è accaduto davanti a tutti

Romelu Lukaku sta infiammando il calciomercato. Il belga vuole rimanere all’Inter, ma il Chelsea non apre ad un altro prestito. E la Juventus resta alla finestra

Lukaku resta l’obiettivo principale dell’Inter e i nerazzurri in queste ultime ore stanno provando in tutti i modi a farlo restare a Milano.

La trattativa non è facile poiché i Blues non abbassano la pretesa di 40 milioni di euro e soprattutto, a differenza della passata stagione, non aprono a nessun tipo di prestito.

Il club inglese vuole liberarsi del belga dopo averlo pagato 120 milioni di euro solamente due anni fa. Romelu a Londra ha fatto malissimo e anche la sua seconda avventura con l’Inter non è partita bene. Tanti infortuni e pochi gol, ma l’ottimo finale di stagione ha fatto cambiare idea a Marotta.

Qualche polemica per l’opaca prestazione in finale di Champions ma Big Rom ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori attaccanti in circolazione. Per questo motivo ci potrebbe essere anche un interessamento della Juventus che è a caccia di un centravanti di peso. Vlahovic non convince Allegri e potrebbe essere sacrificato per fare mercato. Giuntoli è arrivato da poco ma è già al lavoro per accontentare il tecnico livornese.

Lukaku, c’è la Juve? L’ex bomber bianconero spara a zero sul belga

Lukaku sì o Lukaku no? La Juventus è interessata, ma l’ultima stagione suscita qualche dubbio. Per questo l’ex bomber dei bianconeri Fabrizio Ravanelli ha sparato a zero sull’attaccante belga.

Queste le sue parole al veleno ai microfoni di TvPlay: “Lukaku non credo serva alla Juventus. E’ un bravo giocatore ma non determinante per me. Non penso possa fare la differenza per la Juventus. Io terrei Vlahovic”. Il suo giudizio sull’ex Chelsea e Manchester United che nell’ultima annata non ha fatto bene fa discutere, ma i tifosi sembrano essere d’accordo con lui. Infatti, nel giorno del raduno sono stati tantissimi i sostenitori bianconeri che hanno acclamato Dusan Vlahovic.

Al momento offerte concrete per il serbo non sono arrivate e la valutazione della Juve è molto alta. Senza una sua eventuale cessione non verrà fatto neanche un tentativo per Romelu. Il belga nei giorni scorsi ha comunque ribadito la volontà di rimanere all’Inter e ha rifiutato anche una ricca offerta degli arabi. Nulla da fare ad oggi per Allegri che ripartirà per ora dagli stessi volti in attacco. L’unica novità al momento è Weah, arrivato settimana scorsa dal Lille.