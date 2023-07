Ultimo tentativo: l’Inter ci prova per un ex Barcellona

Il calciomercato dell’Inter non si ferma mai con i nerazzurri che sono al lavoro per provare a chiudere con un ex Barcellona.

L’Inter è sicuramente una delle squadre più attive in sede di calciomercato con i nerazzurri che stanno lavorando per sistemare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi.

Giuseppe Marotta sta lavorando con la sua squadra per sistemare quei reparti che hanno bisogno di interventi per migliorare ulteriormente una rosa che già nella scorsa stagione ha dato soddisfazioni ai nerazzurri. La società lavora anche in uscita per provare a fare cassa e sistemare i conti. Una delle cessioni più probabili sembra essere quella di Robin Gosens con il tedesco che piace molto in patria ed in Premier League. Nel caso in cui dovesse salutare l’Inter dovrebbe però trovare un vice Dimarco per la prossima stagione.

Calciomercato Inter, occhi su un ex Barcellona

Stando a quanto affermato da AS, l’Inter sarebbe sulle tracce di Jordi Alba. Il laterale sinistro ha visto scadere il suo contratto con il Barcellona ed ora è libero di firmare con un’altra società a costo zero.

In pole per l’esterno spagnolo ci sarebbe l’Inter Miami che, dopo essersi assicurata Messi e Busquets, vuole portare in MLS un altro ex giocatore del Barcellona. Il terzino non ha però ancora firmato nulla e diverse squadre sono sulle sue tracce, provandolo a convincere a restare in Europa. Inter e Benfica su tutte stanno provando a convincere il giocatore che però ha anche proposte dall’Arabia Saudita, nazione che sta facendo la voce grossa in sede di calciomercato con proposte nettamente più importanti dal punto di vista economico.

Per l’Inter rappresenterebbe un colpo di esperienza internazionale molto importante andando ad aggiungere nello spogliatoio un calciatore che sa come giocare partite importanti e vincere. L’obiettivo dei nerazzurri appare infatti quello di dare maggiore esperienza alla squadra che la scorsa stagione arrivò ad un passo dal trionfo più importante, quello in Champions League.

La concorrenza su Jordi Alba però non manca e l’Inter dovrà mettere sul piatto una proposta importante dal punto di vista economico se vuole avere la meglio sulle rivali. Nel frattempo, per quello che riguarda l’attacco, si continua ad insistere con il Chelsea per Lukaku anche se i londinesi non sembrano intenzionati a fare sconti per il suo cartellino. La richiesta dei Blues è di circa 45 milioni di euro, somma che al momento l’Inter non ha messo sul piatto.