Calciomercato: stanno prendendo Mertens, firma ad un passo

Dries Mertens è ormai prossimo ad iniziare una nuova avventura. L’offerta è arrivata e non ci resta che aspettare i prossimi giorni per l’ufficialità.

L’avventura di Mertens al Galatasaray potrebbe essere arrivata ormai alla fine. Il belga, infatti, da tempo è finito nel mirino di diverse squadre ed ora ci sono anche le prime offerte per cercare di convincere il calciatore ad accettare.

Secondo quanto riferito da Nicolò Schira, un club in questo calciomercato ha deciso di rompere gli indugi per Mertens e regalarsi un colpo assolutamente. Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro e capire se ci sarà la fumata bianca.

Mercato: Mertens nel mirino, firma vicina

Dries Mertens è pronto a lasciare il Galatasaray per iniziare una nuova esperienza. Il calciatore è stato sicuramente tra i migliori del club turco in questa stagione e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro per avere delle certezze sul futuro del belga. Sicuramente l’ex Napoli ha dimostrato di essere ancora molto competitivo e quindi la sua volontà è quella di continuare a giocare a livelli importanti per cercare di raggiungere dei traguardi importanti.

Ma ora la situazione potrebbe cambiare e lo stesso Mertens accettare una esperienza in un campionato assolutamente di livello inferiore rispetto a quello attuale. Stando alle ultime indiscrezioni, un club arabo ha messo sul piatto 10 milioni al Galatasaray e un biennale per il belga per convincerlo ad accettare questo trasferimento di calciomercato. Nessuna decisione ufficiale ad oggi, ma riflessioni in corso prima di sciogliere i dubbi.

Si tratta di una opzione da considerare seriamente, ma per il momento non si hanno certezze. Vedremo se alla fine ci sarà il tanto atteso via libera da parte di Mertens oppure si dovrà assistere ad un passo indietro del club a causa della volontà del giocatore di continuare con una squadra competitiva.

Ultime Mertens: l’Arabia lo tenta

