Soldi e Miretti, super colpo Juve in Serie A

Idea Juventus, offerta cospicua più il cartellino di Fabio Miretti: così i bianconeri arriverebbero al centrocampista

Juventus in difficoltà, ma con tante idee. Dopo l’arrivo dell’esterno di centrocampo, Timothy Weah, ai bianconeri sarebbe rimasto poco da fare se non sondare altre piste rispetto a quelle che parevano essere più ‘calde’, vedi Milinkovic-Savic trasferitosi all’Al-Hilal.

Siamo in una fase di stallo ed i bianconeri avrebbero intenzione di recuperare qualcosina dal mercato, vista anche la non qualificazione in Champions League. Si pensa ancora a Dusan Vlahovic per cui ora è spuntato il PSG, ma le trattative per il serbo non saranno certo brevi, viste le cifre che ci saranno da spostare. L’intento invece adesso sarebbe quello di riuscire a piazzare in fretta gli esuberi, per esempio, Arthur Melo e Weston McKennie.

Non tutto, però, è da guardare con occhio negativo. La società ha certamente tante alternative a cui pensare ed i nomi accostati ai bianconeri infiammano buona parte degli juventini. Su tutti, quello di un Romelu Lukaku che la Vecchia Signora andrebbe a strappare all’Inter. I nerazzurri sono intenzionati a riaverlo dal Chelsea, ma stando ad alcune fonti Giuntoli e soci sono pronti alla beffa in caso di cessione di Vlahovic.

22 milioni e Miretti, super colpo in Serie A

Da registrare poi gli interessi per Konstantinos Mavropanos, Gianluca Scamacca, Emil Holm e Teun Koopmeiners. Quest’ultimo sarebbe un acquisto davvero di un livello super, ma certo l’Atalanta non lo mollerà per poco.

Il club bergamasco chiede dai 35 ai 40 milioni per il venticinquenne olandese, ma la Juve non vorrebbe mettere sul piatto tanti soldi. L’ultima idea potrebbe essere allora quella di offrire meno, aggiungendo il di un calciatore che piace a Gian Piero Gasperini, ovvero Fabio Miretti.

Classe 2003, nell’ultima stagione Miretti si è messo in mostra disputando ben 40 partite tra campionato e coppe.

Sicuramente non sarebbe una partenza facile per i bianconeri, che vorrebbero far crescere ulteriormente il ventenne nella propria rosa, ma il sacrificio si potrebbe fare per un obiettivo più grande. La Juventus potrebbe quindi arrivare ad offrire 20-22 milioni più il centrocampista per avere Koopmeiners, ambito anche all’estero e dalla stessa Inter. Con l’atalantino, però, ci sarebbe già una bozza di accordo su base quinquennale. La Juve, dunque, si sente in pole per il tuttocampista degli orobici, un calciatore che può davvero cambiare volto alla mediana di Massimiliano Allegri.