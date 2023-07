Wanda e Mauro ci ricascano: scatto bollente, intimo piccante

Di nuovo uno scatto bollente per una delle coppie più famose del calcio: la foto di Mauro Icardi e Wanda Nara

Qualche mese fa si pensava che l’amore della coppia fosse arrivato al capolinea. Si parlò di un presunto tradimento dell’attaccante argentino, Mauro Icardi, ai danni della bellissima compagna, la connazionale Wanda Nara nelle scorse ore ricoverata per problemi allo stomaco. Parliamo comunque di una delle coppie più discusse dell’ultimo decennio ed è davvero difficile stabilire chi sia il più famoso tra i due. Lui, attaccante di calcio che ha giocato anche in Italia, lei bellissima showgirl e modella.

Attenzione però a non dare per scontata la carriera della bellissima Wanda, perché è anche imprenditrice e soprattutto agente sportiva. Infatti è lei che cura gli interessi del compagno che passò dall’Inter al Paris Saint-Germain nel 2019 e poi l’anno scorso dai parigini al Galatasaray. Ora tornerà in Turchia, ma a titolo definitivo per circa 10 milioni. L’argentino si fa certo desiderare dalle compagini che scelgono di acquistarlo e pagargli un sostanzioso stipendio. Maurito ha vinto lo scudetto turco al suo primo anno ed ha segnato 22 gol in campionato.

Sembrerebbe che dopo il passaggio della punta ai Cimbom allenati da Okan Buruk, la sudamericana sia tornata a Milano per stare un po’ lontano dal suo compagno. Tutto rientrato, però, ora entrambi tornano innamoratissimi a farsi vedere sui social.

Wanda e Mauro hot: scatto da censura

Richieste faraoniche, l’addio discusso all’Inter, tante cose hanno fatto notizia per quanto riguarda l’Icardi calciatore. Ma una cosa è certa: lui e la sua compagna insieme sono bellissimi.

Fisico pazzesco quello del sudamericano che a petto nudo mostra davvero tantissimi tatuaggi, misure da urlo quelle della stupenda bionda che sui social è solita far girare la testa ai fan. E parliamo non a caso di un profilo, quello di Wanda, seguito da ben 16,4 milioni di follower.

L’ultimo scatto super hot, però, lo ha condiviso l’ex nerazzurro sul proprio profilo. Lui e Wanda sono intenti ad avvicinarsi per un bacio passionale, mentre l’acqua di una doccia li rinfresca. Mauro ha solo una camicia bagnata e sbottonata, mentre lei sfoggia un intimo di pizzo nero con la spallina che scende pericolosamente. Inutile dire che anche la vista del pazzesco lato A dell’argentina rende lo scatto da bollino rosso. Che sia mai affievolito o meno, la cosa certa è che ora l’amore tra i due pare proprio essere tornato.