Bayern Monaco: pronto l’assalto in casa Juve

Il mercato in uscita della Juventus viaggia tra l’Inghilterra e la Germania. Il Bayern Monaco potrebbe dare l’assalto a un gioiello bianconero

Il compito del nuovo direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, è molto chiaro. Il dirigente toscano, reduce da otto stagioni a Napoli, un periodo straordinario culminato con la conquista del terzo scudetto della storia azzurra, ha l’obbligo di fare cassa cedendo anche dei pezzi pregiati della rosa per poi reinvestire buona parte del ricavato in giocatori di alto profilo ma dall’ingaggio molto più sostenibile.

Del resto, senza gli introiti della partecipazione in Champions League, la Vecchia Signora deve per forza abbattere i costi di gestione e di conseguenza ridurre drasticamente il monte ingaggi. In tal senso, seguendo questo ragionamento, uno dei principali candidati a lasciare Torino e forse l’Italia non può non essere Dusan Vlahovic.

Ed è proprio intorno al nome del centravanti serbo che potrebbe innescarsi un vorticoso giro di trattative di altissimo livello. Com’è noto uno dei club che ha messo in cima agli obiettivi di mercato un centravanti di ruolo è il Bayern Monaco.

I campioni di Germania in seguito all’addio di Lewandowski passato l’estate scorsa al Barcellona non sono riusciti a trovare un giocatore in grado di non far rimpiangere il bomber polacco. Una grave lacuna tecnica che i dirigenti bavaresi sono intenzionati a colmare quanto prima.

Bayern Monaco, Harry Kane l’obiettivo numero uno: l’alternativa è un big della Juventus

Il Bayern avrebbe anche individuato il profilo adatto a rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione: stiamo parlando di Harry Kane, il trentenne capitano e centravanti del Tottenham e leader indiscusso della Nazionale inglese.

La trattativa tra i bavaresi e gli Spurs va avanti a singhiozzo ormai da settimane, con i londinesi che finora hanno respinto al mittente tutte le offerte formulate dal club bavarese. Ed è proprio a causa di questo tira e molla che il Bayern avrebbe individuato un’alternativa all’inglese.

Il nome è proprio quello di Dusan Vlahovic che la Juventus ha messo sul mercato e per il quale non accetta offerte inferiori ai 70 milioni di euro. Il Bayern finora si è spinto fino a ottanta per Harry Kane ma non è detto che decida di puntare la stessa cifra per il centravanti serbo che in un anno e mezzo a Torino non ha reso secondo le aspettative. I primi contatti tra il Bayern e i bianconeri sono stati presi, la trattativa potrebbe decollare nelle prossime settimane.