Mercato Juventus, preso l’attaccante: colpo da 20 milioni

Mercato Juventus, sono ore calde e decisive per Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo bianconero. La Juve, infatti, ha bisogno di innesti praticamente in ogni zona d’attacco e, dopo l’addio di Angel Di Maria, serve un giocatore in grado di fare la seconda punta. In tal senso, si avvicina il colpo da 20 milioni di euro.

Sarà un mercato molto difficile per la Juventus, che dovrà fare di necessità virtù in sede di calciomercato. Le finanze, infatti, non vivono un periodo particolarmente florido e Cristiano Giuntoli dovrà cercare in giro per l’Europa affari da regalare poi a Massimiliano Allegri. In tal senso, i bianconeri hanno messo nel mirino un talento cristallino, per il quale sono pronti a mettere sul piatto 20 milioni di euro. Si tratta di un attaccante che andrà a prendere il posto lasciato libero, per così dire, da Angel Di Maria. Andiamo a vedere come si sta sviluppando questa trattativa.

Mercato Juventus, colpo in attacco

Porte girevoli, soprattutto nel reparto avanzato, per la Juventus. E’ andato via Angel Di Maria, mentre potrebbe essere sacrificato uno tra Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. O anche tutti e due. Al momento l’unico punto fermo è Arek Milik, tornato dal Marsiglia dopo il termine del prestito della passata stagione grazie ad un nuovo accordo tra le parti.

In tal senso Cristiano Giuntoli si prepara a chiudere un colpo molto interessante in zona gol. I bianconeri, infatti, hanno messo nel mirino Luiz Henrique, talento classe 2001 del Betis Siviglia che tanto bene sta facendo in Liga spagnola. Si tratta di un’ala destra di piede mancino dalla grande classe e che, però, deve migliorare sotto porta. Ha, però, una grande capacità di creare scompiglio nelle difese avversarie ed i bianconeri sono disposti, stando a quanto raccontato da “TodoFichajes“, a pagare 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Juventus su Luiz Henrique, le ultime

Nell’ultima stagione ha collezionato, tra Liga spagnola, Europa League, Coppa del Re e Supercoppa spagnola, ha collezionato 43 partite trovando 3 gol e 7 assist, a conferma di quel che si diceva prima. Brasiliano di nascita, ha una grande classe, dei margini di miglioramento molto importanti e la capacità di puntare e di saltare l’uomo nell’uno contro uno. Gli andalusi sono disposti a cederlo a questa cifra perché hanno bisogno di far cassa. I bianconeri, dunque, potrebbero chiudere a breve.