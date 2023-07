Vestito tutto aperto: Elisabetta Gregoraci senza freni

Elisabetta Gregoraci diventa sempre più scatenata, l’estate mostra il meglio della conduttrice con un abito che entusiasma i fan

Gli eventi musicali stanno diventando gli assoluti protagonisti anche in televisione, la sfida tra donne dello spettacolo si rinnova e la Gregoraci risponde colpo su colpo, i fan sono in visibilio per quanto visto già recentemente.

Nei grami palinsesti estivi, splendono sempre più le serate a sfondo musicale, con hit del momento e conduttrici che alzano decisamente la temperatura. È il caso di Elisabetta Gregoraci, in formissima e pronta a entrare sempre più nel vivo di “Battiti Live”, trasmissione che su Italia 1 sta avendo un buon riscontro di pubblico.

I giovani seguono l’evento per la tanta musica e i tormentoni del momento, ma anche per la forma di una conduttrice in grande spolvero. L’ex moglie di Flavio Briatore conferma il suo charme, soprattutto con un vestito che ha fatto molto discutere il pubblico sui social.

Gregoraci hot, che trasparenza per lei

La conduttrice calabrese vuole prendersi la scena e diventare la regina dell’estate, un’impresa che sta diventando una battaglia nel confronto anche con la concorrenza. La quarantenne non ha di certo paura e mostra il suo fisico in tutta disinvoltura, in particolare è l’ultimo evento a Bari a lanciare la sfida alle altre regine del web. Il decolleté della Gregoraci straborda, anzi manca proprio un bel pezzo di stoffa, mostrando così la generosità del lato a.

Un vestito che ha colpito ed è stato tra i più discussi, soprattutto in un confronto che tanti hanno notato. Qualche giorno prima, infatti, era stata Andrea Delogu a lanciare una sorta di “guanto di sfida”, con un abito similare, mettendo in mostra il generoso davanzale agli occhi del pubblico e proprio in un altro evento musicale, trasmesso in questo caso su Rai2.

Qualche differenza c’è nello stile ma, in questo caso, sorge il dubbio per il pubblico su chi abbia avuta per prima questa idea. Quesito che potrà anche rimanere irrisolto, il genere maschile ha premiato entrambe.

La conduttrice, insieme ad Alan Palmieri, proseguirà il tour musicale, mostrando già entusiasmo per le prime tappe: “Da 7 anni sono alla conduzione di un programma che, sin da subito, mi ha fatto innamorare. Sono speciali la musica, gli artisti, la nostra grande famiglia e il pubblico, ci segue sempre con amore e rende ogni edizione un successo”. Tra un tormentone e l’altro, c’è attesa ora per il prossimo vestito.