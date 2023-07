Addio certo alla Juve: battaglia a tre

Dopo l’addio a Kulusevski e Zakaria pronto a sbarcare in Premier League, un altro esubero bianconero potrebbe presto salutare il resto della compagnia

Dopo la firma del contratto che lo legherà ufficialmente alla Juventus per le prossime cinque stagioni, è iniziata l’era, tanto attesa, di Cristiano Giuntoli.

In una Juventus che ha cambiato completamente pelle in ambito dirigenziale, spetterà adesso a lui trasformare la formazione affidata, ancora una volta, a Massimiliano Allegri.

Al di là dei cervellotici e assurdi inglesismi che descrivono i nuovi ruoli, la realtà ci dice che l’ex direttore sportivo del Napoli guiderà l’Area sportiva avendo al suo fianco il giovane Giovanni Manna.

A loro spetterà il ruolo di attori protagonisti del mercato della Juventus. Qualcosa è stato fatto ma ancora tanto rimane da fare.

La priorità è la ricollocazione di coloro che sono rientrati dai prestiti non andati a buon fine. Zakaria, McKennie e Arthur rappresentano le priorità poiché dalle loro eventuali cessioni si ricaverà quanto necessario per i primi acquisti.

Radio-mercato ci informa che per quanto riguarda il nazionale svizzero, Denis Zakaria, la trattativa per un suo approdo in Premier League con la maglia del West Ham sembra decisamente a buon punto. Ballano ancora alcuni milioni di euro tra domanda ed offerta ma vi è la volontà concreta, da parte dei due club, di chiudere al più presto l’affare. Una trattativa che invece potrebbe aprirsi al più presto riguarda Weston McKennie, anche lui rientrato a Torino dopo un’esperienza non felice.

Addio alla Juve di McKennie

Il centrocampista statunitense Weston McKennie, classe 1998, ha vissuto una stagione decisamente negativa. L’esperienza nella Premier League con la maglia del Leeds è assolutamente da dimenticare.

La retrocessione in Championship del club inglese ha sancito, di fatto, una stagione nera. Il Leeds tra prestito e l’eventuale riscatto avrebbe versato alla Juventus una somma pari a 40 milioni di euro. L’annata negativa di Weston McKennie ha praticamente dimezzato il suo valore di mercato.

Per una cifra attorno ai 20 milioni di euro la Juventus potrebbe decidere di farlo partire. Su queste cifre si stanno muovendo infatti alcuni club interessati al centrocampista a stelle e strisce.

Il giornalista Ekrem Konur ci fa sapere come siano almeno tre i club che inseguono McKennie. Sono l’Aston Villa, il Borussia Dortmund e il Galatasaray. Premier League e Bundesliga sicuramente rappresentano, meglio ancora rappresenterebbero, le mete preferite dal giocatore statunitense che sembra, invece, escludere una sua esperienza nel campionato turco.

Al momento non risultano esserci trattative in corso, ma queste potrebbero avviarsi da un momento all’altro. La Juve ci spera.