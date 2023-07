Eleonora Incardona è illegale: Ibiza ai suoi piedi

Nata nel 1991 a Ragusa, Eleonora ha sempre avuto tanto amore per lo sport in generale. Oltre al calcio segue con passione anche il golf. Dal punto di vista lavorativo invece ha cominciato nella redazione di Sportitalia, da decenni considerata un grande vivaio di giornalisti e operatori della comunicazione.

Eleonora Incardona: bellezza esemplare, Ibiza ai suoi piedi

La modella e conduttrice ha passato alcuni giorni a Ibiza, un’isola non da poco e da sempre una delle sue mete vacanziere preferite. Lì si sta scatenando a suon di scatti grazie ai quali mostra il suo fisico impeccabile. La bella Incardona non ha effettivamente rivali soprattutto quando si mette in bella mostra in bikini. Una visione a cui pochi possono sottrarsi e che suscita come sempre molto clamore, anche a Ibiza.

Eleonora per l’occasione ha scelto un bikini del tutto particolare di colore azzurro e con macchie gialle e rosa qua e là. È piaciuto moltissimo ai suoi followers: basta leggere non solo i commenti, alcuni abbastanza “spinti” (ma fa parte del gioco), ma anche i likes che sono 22mila raggiunti in nemmeno 24 ore. Sono numeri importanti e confermano il successo della ragusana sul popolarissimo social.

La conduttrice tv insomma si sta godendo l’estate nel migliore dei modi e in attesa di tornare a parlare del campionato di Serie A, trascorre ore preziose al mare, mettendo in mostra tutta la sua straordinaria bellezza. I suoi fan non vedono l’ora di ammirare altri suoi scatti…