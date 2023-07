Calciomercato Juve, primo colpo di Giuntoli: arriva dal Bayern Monaco

Calciomercato Juve, sono ore frenetiche di lavoro per Cristiano Giuntoli. Il nuovo direttore sportivo bianconero, infatti, ha diverse grane che lo condizionano. Dal punto di vista economico i bianconeri sono in difficoltà. Per di più, non c’è la Champions League. Nonostante ciò, la Juventus lavora al grande colpo dal Bayern Monaco.

La Juventus nella stagione che c’è alle porte sa che dovrà dare un segnale di rottura rispetto a quanto fatto l’anno scorso ed anche due anni fa. L’obiettivo, per quella che è la natura ed il blasone del club, non può non essere quello di tornare al successo e per farlo, anche visto che il livello dei competitor è molto alto, non si può sbagliare. In tal senso Giuntoli è pienamente consapevole di ciò e per questo lavora ad un grande colpo dal Bayern Monaco che può dare tanto ad una squadra giovane come quella bianconera. Andiamo a vedere le ultime.

Calciomercato Juve, colpo dal Bayern Monaco

In casa Bayern Monaco, nonostante la conquista della Bundesliga avvenuta quando nessuno più ci credeva, la situazione non è delle migliori. Sono diversi, infatti, i calciatori che si stanno guardando attorno. E su uno di questi sono piombati anche gli occhi sempre molto vigili della Juventus, che ha fiutato l’affare ed il rinforzo ideale per Massimiliano Allegri.

Stando a quanto raccontato da “Sport1“, noto quotidiano sportivo tedesco, i bianconeri hanno messo seriamente gli occhi su Benjamin Pavard. Si tratta di un profilo dalla grandissima esperienza e che rappresenta anche un punto fermo della Nazionale francese. Il costo si aggira intorno ai 30 milioni di euro. La Juventus, a quanto si legge, rappresenta una delle tre serie opzioni a sua disposizione e la decisione definitiva può arrivare già la prossima settimana.

Pavard alla Juventus, le ultime

Le altre due squadre, oltre ai bianconeri, interessate al difensore francese sono il Manchester United ed il Manchester City, ancora una volta coinvolte in un derby di mercato. Rispetto alle altre due soluzioni, in bianconero potrebbe giocare con maggiore continuità. Ha il contratto in scadenza nel 2024 e quindi la sua valutazione si abbassa in maniera inevitabile. Nella stagione che si è da poco conclusa con i bavaresi ha collezionato 43 presenze e trovato 7 gol, a conferma di quanto si sappia rendere prezioso nelle due fasi di gioco.