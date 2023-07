Alice Campello divina in costume a Venezia: contatore dei like in tilt

Alice Campello sfodera il suo fisico divino a Venezia, mandando in visibilio i suoi tanti fan sui social network: ecco le sue ultime foto

Il calciomercato è ancora aperto e molti si chiedono quale futuro attenderà suo marito, reduce da un’ottima stagione con l’Atletico Madrid ma secondo varie fonti di nuovo sul piede di partenza. Lui è Alvaro Morata, ovviamente, cercato in questi giorni da squadra italiane come Milan, Juventus e Roma. Ed è anche il consorte della nota influencer Alice Campello, popolarissima sui social e protagonista di scatti che mettono sempre in risalto la sua eccezionale bellezza. Guardare per credere.

Lei è nata il 5 marzo 1995 a Mestre, ma si è poi trasferita a Milano per studiare allo IULM e, nel frattempo, ha portato avanti la sua attività sui social. Con crescente successo, bisogna riconoscere. In poco tempo, la giovane fashion blogger si è imposta all’attenzione del pubblico come una sorta di nuova Chiara Ferragni. Lo conferma il fatto che, sebbene senza aver raggiunto i numeri sui social della più nota collega, oggi Alice Campello può comunque vantare un profilo Instagram da oltre 3 milioni di follower.

Nel 2016, quando aveva solo 21 anni e studiava ancora all’università, ha conosciuto a Milano Alvaro Morata, calciatore spagnolo di tre anni più grande di lei, all’epoca impegnato alla Juventus. La carriera di lui lo ha presto portato lontano dall’Italia – prima al Real Madrid, poi al Chelsea e infine all’Atletico Madrid – ma l’amore per l’influencer veneziana non è certo svanito. Tanto che nel 2017 la coppia si è sposata, e oggi i due hanno ben 4 figli.

Alice Campello sbalorditiva al Lido: fan senza parole sui social

Nel frattempo la Campello ha continuato a coltivare la sua carriera da star dei social e modella, al punto da aver anche lanciato una propria linea di borse e cosmetici, che ha riscosso un certo successo.

Oggi è una giovane imprenditrice di grande successo, ma sui social continua a posare per servizi fotografici di moda, che mettono sempre in luce la sua bellezza. La bionda influencer italiana si è fatta di recente ritrarre, per esempio, nella natia Venezia, sfoggiando il suo fisico da urlo.

Costume a pezzo unico color turchese, chioma bionda sciolta e sguardo invitante, mentre sta con i piedi nell’acqua. Al sole di Venezia, la bellezza di Alice Campello svetta in tutta la sua magnificenza, e i suoi numerosi follower non hanno mancato di accorgersene, inondando di like il più recente post della fashion blogger.

Tra i commenti, com’è ovvio, non manca chi la implora di dare qualche consiglio di mercato al marito, per farlo arrivare in quella squadra o in quell’altra. Chissà se darà ascolto a qualcuno.