Juventus snobbata: preferisce la Premier o… I soldi dall’Arabia

La Juventus riflette sul calciatore, il quale però non è così sicuro di voler accettare l’eventuale proposta bianconera: sono due i campionati che ad oggi lo tentano di più

Il calciomercato estivo è entrato nel vivo. I club di Serie A sono piuttosto attivi circa i movimenti da realizzare e fra questi c’è indubbiamente la Juventus, che dall’arrivo del neo Ds Cristiano Giuntoli praticamente non si è mai fermata. Da una parte ci sono delle delicate situazioni interne da risolvere, come quella legata al futuro di Dusan Vlahovic, la vicina cessione di Juan Cuadrado all’Inter e l’incrocio/scontro proprio con i nerazzurri per Romelu Lukaku. Poi, c’è la delicata condizione di Leonardo Bonucci, da considerare praticamente fuori rosa.

In questo contesto, una parte di attenzione è riservata agli affari in entrata. La sonda bianconera è giunta fino a Barcellona per seguire Franck Kessie, centrocampista offensivo blaugrana, vecchia e cara conoscenza del Milan. La stagione da poco conclusasi in Liga non ha dato i frutti sperati per il 26enne, il quale non è riuscito a imporsi del tutto all’attenzione sia del tecnico Xavi che della piazza locale, abituata chiaramente a un gioco sopraffino e una qualità altrettanto raffinata. Perciò la sua continuità al Barcellona è in discussione, sebbene il desiderio del calciatore appaia chiaro: non vuole lasciare la città.

In una conversazione personale con Xavi, l’allenatore avrebbe chiarito a Kessie che lo spazio a lui riservato continuerà a essere ridotto, ma ciò non avrebbe comunque smosso le intenzioni dell’ex rossonero, che vuole farsi valere. Pedri, Gavi, De Jong, Gündogan… insidiano il posto dell’ivoriano, il quale non può a questo punto non prendere in considerazione le proposte in arrivo.

Juventus sì o Juventus no? I dubbi del centrocampista del Barcellona

Fra le varie offerte, farà capolino verosimilmente quella della Juventus. Secondo le informazioni di recente riferite da ‘relevo’, la società torinese si è aggiunta alla lista delle squadre interessate ai servigi dell’ex Milan. La dirigenza bianconera avrebbe effettuato un primo sondaggio per comprendere i margini di manovra sia sul fronte Barcellona che da parte del calciatore con relativo entourage. Pare tuttavia che da subito Kessie abbia fatto sapere di non essere intenzionato a fare ritorno in Italia.

Innanzitutto perché vuole riuscire a consacrarsi con la maglia del Barcellona. Se il club dovesse spingere per metterlo alla porta, allora ambirebbe a un’esperienza in Premier League. L’Inghilterra è una delle sue mete predilette da tempo, dopo aver giocato sia in Italia che in Spagna. Inoltre, anche per il calciatore del Barça non mancano le sirene dall’Arabia Saudita. L’offerta economica d’ingaggio per Kessie si aggirerebbe intorno ai 25 milioni di euro netti, non di meno. Cifre che potrebbero far vacillare la sa convinzione. Lo stesso club catalano per meno della suddetta cifra, fra l’altro, non si siederebbe a negoziare e i bianconeri vorrebbero risparmiare.