Cambia città, ma resta nerazzurro: Inzaghi ha il bomber

Le ultime di calciomercato chiamano in causa l’Inter e il suo possibile nuovo centravanti. Ecco tutti i dettagli

Per il momento sono tre i volti nuovi all’Inter: Marcus Thuram, arrivato a parametro zero, Davide Frattesi, prelevato dal Sassuolo per 32 milioni di euro tra prestito e riscatto, e Yann Bisseck, sbarcato alla Pinetina dopo il versamento nelle casse del suo ex club, l’Aarhus, della clausola rescissoria da 7 milioni di euro.

Operazioni perfezionate dai nerazzurri in avvio di calciomercato che ora, però, segna il passo sul fronte in entrata. Beppe Marotta e soci, dopo il blitz per mettere sotto contratto l’ex bianconero Juan Cuadrado (a breve l’ufficialità), adesso sono infatti impegnati nello sfoltire una rosa pletorica anche in conseguenza del ritorno alla ‘Pinetina’ dei tanti giocatori in prestito nella scorsa stagione.

In particolare, nelle ultime ore si rincorrono voci circa una possibile cessione di Joaquin Correa. L’ex laziale non ha ripetuto in maglia nerazzurra le prestazioni con quella dei capitolini. Ragion per cui, dopo due anni più di bassi che di alti, la dirigenza nerazzurra potrebbe averlo messo sul mercato.

Cambia città, ma resta nerazzurro: Zapata è il nuovo bomber di Inzaghi

Orfano già di Romelu Lukaku, sempre più vicino alla Juventus, in caso di partenza di Joaquin Correa il reparto avanzato nerazzurro sarebbe alquanto spuntato. Urge, pertanto, un sostituto dell’argentino che, magari, sappia offrire un contributo alla causa nerazzurra più ‘sostanzioso’ di quello dell’ex biancoceleste.

Ebbene, in caso di addio di Correa l’Inter potrebbe virare su Duvan Zapata dell’Atalanta, già in passato vicino ai nerazzurri. Il colombiano, il cui contratto che lo lega agli orobici è in scadenza nel 2024, rappresenta l’usato sicuro e conosce benissimo la Serie A.

Con una valutazione che si aggira intorno ai 7/8 milioni di euro l’attaccante colombiano è un affare dal punto di vista economico. Per quanto riguarda il profilo tecnico-tattico, Duvan Zapata non dovrebbe avere difficoltà ad ambientarsi nel contesto nerazzurro. In tutte le piazze in cui ha giocato, Napoli, Genova, sponda blucerchiata, Udine e, appunto, Bergamo, l’attaccante colombiano ha sempre fatto bene.

Dunque, anche in ragione della sua profonda conoscenza del calcio italiano, non c’è ragione di credere che non possa fare altrettanto agli ordini di Simone Inzaghi. E, poi, pur cambiando eventualmente città, i colori sono sempre gli stessi, il nerazzurro.

Insomma, Duvan Zapata sembra essere la spalla ideale di Lautaro Martinez anche perché per caratteristiche tecniche e soprattutto fisiche il colombiano ricorda molto l’ex ‘gemello’ dell’argentino, ‘Big Rom’ Romelu Lukaku.

D’altra parte, un ‘vitello’, nomignolo con cui è stato ribattezzato in Sudamerica l’attaccante orobico, non può che essere ‘svezzato’ da un ‘Toro’. Morata resta in pole, ma occhio a Zapata…