Mercato Inter, svolta per il colpo a centrocampo: assist dal Boca Juniors

Mercato Inter, le operazioni vanno avanti in maniera frenetica e si cerca di accontentare Simone Inzaghi. L’obiettivo è regalare al tecnico nerazzurro un innesto in mediana ed in tal senso arriva la svolta grazie ad un assist del Boca Juniors. Andiamo a vedere di che cosa si tratta.

L’Inter quest’anno ha come obiettivo quello di provare a ripetersi in ambito europeo dopo la finale di Champions League raggiunta l’anno scorso ed al contempo di tornare a lottare per lo Scudetto in Serie A. Per riuscirci, ancod i più tenendo conto del fatto che hanno già salutato elementi come Dzeko, Skriniar e Brozovic e con Onana in uscita, servirà non sbagliare in sede di mercato. Serve come il pane un centrocampista ed in tal senso arriva una svolta improvvisa. E l’assist arriva dall’altra parte del mondo grazie al Boca Juniors. La strada adesso può essere per davvero spianata per il grande obiettivo in mediana.

Mercato Inter, colpo a centrocampo

Nel centrocampo dell’Inter, con gli addii di Brozovic e di Gagliardini, manca una pedina. La coppia di vertici bassi è composta da Calhanoglu e da Asllani, mentre gli interni sono Mkhitaryan, Frattesi e Barella. Insomma, c’è ancora uno slot da riempire ed in tal senso i nerazzurri stanno lavorando per soddisfare Inzaghi. C’è Samardzic, ma non solo, nel mirino.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano portoghese “A Bola“, infatti, il Porto ha chiuso per il centrocampista del Boca Juniors Alan Varela per una cifra pari ad 8 milioni di euro. L’arrivo di questo profilo libera Otavio, che è da tempo nel mirino dell’Inter e che rappresenterebbe un innesto di primo ordine. Centrocampista molto dinamico, ha le caratteristiche giuste per alternarsi in mezzo al campo con Barella, mentre l’altra coppia di interni p più qualitativa con Frattesi e Mkhitaryan.

Otavio all’Inter, la svolta

Adesso il Porto, con questo colpo in entrata, ha bisogno di cedere, anche in termini proprio numerici, e per questo potrebbe accontentarsi di una cifra inferiore ai 40 milioni di euro previsti dalla clausola. In ogni caso ogni discorso in casa Inter è bloccato dal fatto che i nerazzurri hanno prima bisogno di cedere per poter poi piazzare dei colpi in entrata.