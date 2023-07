Juve, oggi è il giorno di Kessie: incontro decisivo

La Juventus, dopo aver parzialmente risolto il nodo di Vlahovic, si sta preparando all’innesto di una vecchia conoscenza della Serie A

I bianconeri si stanno preparando ad accogliere quella che è stata una vecchia conoscenza della Serie A. Parliamo di Franck Kessie. L’interesse nei confronti del giocatore è rinomato, e non solo dai bianconeri. Tuttavia. alla fine della fiera saranno probabilmente loro a spuntarla. O almeno, questo è ciò che si presume. Le impressioni sono molto positive, e ad attestare ciò sono varie fonti di assoluta attendibilità.

Il centrocampista ivoriano ha lasciato il Milan alla fine dell’annata 2021-2022. Dopo aver vinto uno scudetto col suo club, infatti, l’ex Atalanta ha raggiunto il club del Barcellona dimostrandosi subito un acquisto efficace. A livello di trofei e soddisfazioni personali, ha vinto una Supercoppa del Re e il suo secondo scudetto consecutivo. Prima in Italia, poi in Spagna. Una parabola ascendente, per un giocatore che si è rivelato estremamente prezioso grazie alle sue qualità di interdizione. Nonché grazie alle sue doti di inserimento, con tempi sempre puntuali e decisivi. In generale, però, la sua annata – unica, forse… – in Catalogna non è stata esaltante, perlomeno sul piano della continuità.

Il ritorno del mediano in Italia potrebbe addirittura oscurare il possibile accostamento di Lukaku come nuovo innesto per l’attacco bianconero. Stando a ciò che suggerisce il sito di Calciomercato.it, è previsto in giornata un colloquio tra Kessie, Xavi e la dirigenza del Barcellona. Tutte le parti coinvolte sono seriamente intenzionate a trovare un accordo, ma viste le forti divergenze non sarà ovviamente facile. Certo è che si farà il possibile per giungere ad un compromesso che possa andare bene a tutti. A breve, dunque, ci saranno i primi sviluppi di una trattativa che ha sicuramente del clamoroso.

Kessie di nuovo in Serie A

Arrivato in Catalogna a parametro zero, Kessie ha trovato poco spazio nell’11 titolare proposto dall’allenatore spagnolo. Considerando che già in precedenza era stato accostato all’Inter per rimpiazzare o affiancare Brovozic, una sua partenza non sembra così improbabile.

Per ovvie ragioni non si può sapere in anticipo come andranno le cose, ma si può essere d’accordo sul fatto che sarà potenzialmente un colpo dalla barriera di ingresso bassissima: la Juventus continua a sperare. Il Barcellona dovrebbe aprire a un prestito con diritto/obbligo di riscatto, a condizione però che la società acquirente – in questo caso ‘La Vecchia Signora’ – si faccia interamente carico dell’ingaggio dell’ex Milan che è di circa 6,5 milioni netti bonus esclusi.