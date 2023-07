Wanda Nara, il messaggio di Icardi commuove tutti: fan col fiato sospeso

Il toccante messaggio di Mauro Icardi per Wanda Nara commuove il web e i social network: fan della coppia in ansia

Wanda Nara sta attraversando sarebbe il più delicato della sua vita. No, non c’entra l’ultima puntata della sua ‘telenovela’ d’amore con il marito Mauro Icardi. Purtroppo è qualcosa di molto più importante.

Wanda è stata ricoverata urgentemente in pronto soccorso con – scrivono in Argentina – una diagnosi di leucemia, comunque finora non confermata né dalla diretta interessata né dai suoi familiari.

Comprensibile, quindi, che si sia trincerata nel silenzio per vivere questi angosciosi momenti lontano dal clamore dei social e nel massimo del riserbo.

Quando si sentirà pronta, ne siamo certi, Wanda Nara informerà i suoi milioni di follower sulle sue condizioni anche per mettere a tacere la ridda di speculazioni che inevitabilmente si scatena in simili occasioni.

Il messaggio di Icardi a Wanda commuove tutti

Nel frattempo Mauro Icardi, in procinto di ritornare al Galatasaray dove nell’ultima stagione si è rilanciato contribuendo a suon di gol alla conquista del titolo nazionale da parte dei giallorossi di Istanbul, ha spezzato il silenzio che era calato anche sul suo profilo social.

L’ex attaccante nerazzurro, infatti, ha postato uno scatto che lo ritrae insieme alla moglie durante una serata speciale per la sua dolce metà e per tutta la sua famiglia: il ritiro del premio come rivelazione della tv argentina.

Un momento di felicità, una breve ma intensa pausa dall’angoscia che stanno vivendo, motivo per il quale andava celebrato con uno scatto che immortala Mauro e Wanda sorridenti, abbracciati e innamorati.

Una tenera immagine che ha commosso gli utenti del web e i fan della coppia anche per la semplice ma significativa dedica che la accompagna.

Icardi ha corredato il post con un cuore e l’emoji di una leonessa. Chiaro riferimento alla battaglia che sta conducendo la donna che ha sposato e al cui fianco, al di là del chiacchiericcio sul loro rapporto, vuole stare per darle tutto il supporto di cui necessita in questo difficile frangente della sua vita.

Ma per fortuna Maurito non è solo. Il suo post è stato sommerso di messaggi di incoraggiamento alla sua dolce metà. Insomma, i follower sono d’accordo con l’ex attaccante nerazzurro: Wanda è una combattente nata e, pertanto, si batterà come una leonessa contro la patologia che l’ha aggredita, qualunque essa sia.