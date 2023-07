Almeno 45 milioni, la Juve fissa il prezzo

La Juventus deve riuscire a cedere per poter dare il via al suo calciomercato, uno dei pezzi grossi della Vecchia Signora può salutare per 45 milioni

Il calciomercato della Juventus è tra quelli che ovviamente attirano maggiormente interesse, anche perché per ora la Vecchia Signora è rimasta abbastanza ferma. Oltre ai riscatti dei prestiti infatti, alla voce giocatori entrati, c’è solo Timothy Weah per la fascia destra. Prenderà idealmente il posto di Juan Cuadrado, che ha salutato a zero andando all’Inter. Così è stato comunque liberato monte ingaggi ma, per poter far partire la campagna acquisti, non basta.

I mancati introiti dalla qualificazione alla Champions League sono un peso non da poco da gestire. A pensarci ora c’è Cristiano Giuntoli, che si è spostato dal Napoli campione d’Italia alla Juventus per essere il fautore del processo di ricostruzione. Già diverse le decisioni forti prese dal ds, che deve riuscire a sfoltire la rosa per abbassare ulteriormente il monte ingaggi e trovare denaro fresco da reinvestire per accontentare Allegri nelle sue richieste.

Chiesa principale indiziato per finanziare la campagna acquisti della Juventus

Non ci sono però solo esuberi come Zakaria, McKennie o Arthur sul mercato. Possono partire anche i top player nel caso in cui arrivi l’offerta giusta. In questo modo poi l’incasso verrebbe reinvestito per un sostituto e per altri giocatori. Federico Chiesa in questo momento è il profilo forse più chiacchierato dopo Dusan Vlahovic, per il quale però deve arrivare la proposta indecente per vederlo partire. Discorso diverso per l’ex Fiorentina. Per una cifra anche abbordabile per diverse squadre, l’ex Fiorentina può partire.

La Premier League in questo momento è il campionato in cui si cerca con più insistenza un acquirente. A Radio Radio l’ex portiere Nando Orsi ha detto la sua sulla questione Chiesa e Vlahovic: “L’italiano non lo puoi svalutare, lo venderei a 45-50 milioni e vado a prendere Berardi. E tengo Vlahovic, sarebbe un peccato mortale cederlo”. Una cifra comunque raggiungibile quella indicata dall’allenatore. In Inghilterra infatti tanti club possono permettersi un esborso del genere.

Tutto sta nel trovare la squadra giusta, che sia interessata al giocatore e che vada bene a Federico Chiesa. Tutto fa pensare però che sarà proprio lui il sacrificato per avere un tesoretto da spendere sul calciomercato. Poi si vedrà la posizione di Dusan Vlahovic, per il quale balla anche una possibile sostituzione con Lukaku. Il numero 7 però, ad oggi, sembra il profilo sacrificabile più a cuor leggero.