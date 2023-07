Alba Parietti incontenibile: che fisico in costume

Alba Parietti è sempre più regina dell’estate, in costume sfida le influencer e riceve una marea di complimenti da più generazioni di pubblico

La conduttrice vive una stagione di grande rilancio, il suo canale Instagram sta sbaragliando la concorrenza. Alba Parietti appassiona a distanza di anni e lo fa con un fisico davvero da invidiare.

La guerra estiva a colpi di foto delle influencer sta trovando una soluzione davvero imprevista, considerando come a vincere la battaglia sia proprio una rappresentante del grande classico. Alba Parietti mostra ancora tanta sensualità, a sessant’anni non si arrende di certo e mostra un fisico da ragazzina.

La conduttrice tv è tornata così prepotentemente di moda, è in onda su Rai 2 ma soprattutto sta diventando la protagonista inattesa dell’estate. Quasi come a lanciare un messaggio a tutte le influencer, difficilmente arriveranno a sessant’anni sfoggiando un bikini da urlo come ha fatto lei.

Parietti in bikini, fan in delirio

È stata protagonista negli ultimi anni, un volto noto anche per gli appassionati di calcio. Dalla conduzione dei programmi per il mondiale passando a quelli per il campionato, Alba Parietti è stata tra le prime donne a inserirsi in un mondo prettamente maschile come quello del calcio italiano. Ottenendone un grande riscontro fra il pubblico, che per altro segue con attenzione anche il figlio Francesco Oppini, telecronista su 7 Gold delle partite bianconere. In questo caso, invece, la partita si gioca sui social, Alba Parietti in costume batte tutta la concorrenza.

Uno scatto infuocato, dimostrando come l’età per lei sembra davvero una sorta di dettaglio. In vacanza sono tanti gli scatti con la sua famiglia, ma questa foto in costume è diventata subito virale. Andando inevitabilmente a spaccare il pubblico femminile, che – anche in maniera piuttosto bacchettona – ha criticato la voglia di apparire della Parietti. C’è però un’altra parte di pubblico in rosa che le fa i complimenti, scrivendo come l’invidia di molte non merita risposta, tranne quella di mostrare un fisico che spesso non si ha nemmeno a vent’anni.

Alba Parietti nazional-popolare, una donna alla conquista del web in questi ultimi anni e con una popolarità ritrovata. Sempre sagace nelle sue apparizioni da opinionista in tv, mostra il meglio di sé anche sui social. Utilizzandoli con equilibrio e, all’improvviso, con veri colpi alla ricerca della sensualità: il pubblico maschile apprezza e aumenta nei numeri, sono ben 500mila i fan per lei.