55 Milioni: Vlahovic ricoperto d’oro, se ne va subito!

Dopo settimane di annunci e smentite, ormai le strade del centravanti serbo e della Juventus si stanno per separare. La prossima meta lo ricoprirà d’oro

Il primo giorno del raduno della Juventus è stato il più acclamato. “Resta con noi” il grido dei tifosi bianconeri che hanno combattuto contro il sole cocente pur di dare il primo saluto ai loro beniamini, vecchi e nuovi.

Quasi una preghiera nei confronti di Dusan Vlahovic, da settimane ormai dato in procinto di lasciare la Juventus. Il serbo è stato colui che ha realizzato anche la prima rete della nuova stagione bianconera nella partitella in famiglia.

Giampiero Boniperti traeva sempre qualche buon auspicio da simili eventi e i tifosi si sono domandati se non fosse un segno del destino. Ma la loro speranza che il giovane centravanti serbo potesse rimanere alla Juventus è evaporata sotto il sole della Continassa.

Non soltanto il loro numero 9, acquistato soltanto un anno e mezzo fa dalla Fiorentina, andrà via ma si conosce già la sua prossima destinazione. La Juventus lo ha pagato 80 milioni di euro per farlo diventare il centravanti bianconero del presente e del futuro. Invece non è stato così, e non sarà così. Tra poco Vlahovic e la Juventus si divideranno. Per la società bianconera rimane il rimpianto che le cose non siano andate come si sperava e il malcelato timore di pentirsi presto, ed amaramente, di tale decisione.

55 milioni, Vlahovic se ne va

Ci siamo. Tra giugno e luglio Dusan Vlahovic è stato accostato a club prestigiosi quali il Chelsea e il Bayern Monaco. Ora, però, il Paris Saint Germain sembra aver già fatto tutto. Ha trovato l’accordo con il giocatore e ora attende di intavolare la trattativa con la Juventus per chiudere l’affare.

Si iniziano a conoscere anche i termini dell’affare Vlahovic. La Juventus per il suo centravanti richiede una somma tra gli 80 e i 90 milioni di euro tra quota fissa e bonus, il club francese, dal canto suo, avrebbe già trovato l’accordo economico con il giocatore. Contratto quinquennale da 11 milioni di euro netti più bonus, questo è ciò che infatti risulta al portale francese Footmercato. Alla Juventus Vlahovic ha un contratto in essere da 7 milioni di euro annui.

I francesi, che si ritrovano in casa un problema enorme, tecnico ed economico, chiamato Mbappé, in procinto di passare al Real Madrid, vogliono portare subito a Parigi Vlahovic, attaccante molto stimato dal tecnico Luis Enrique. Ormai ci siamo per l’addio di Dusan Vlahovic alla Juventus. Parigi val bene una messa e la Juventus sacrifica all’altare del bilancio l’ultimo grande investimento di Andrea Agnelli. L’ennesimo taglio con il passato e la speranza che tale sacrificio porti i frutti sperati.