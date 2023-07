Il disastro del Barcellona: “Altro che Brozovic…”

Il Barcellona ha trovato la sua alternativa a Sergio Busquets, ma il profilo non si avvicina lontanamente a Marcelo Brozovic, ex obiettivo primario dei blaugrana

Il calciomercato del Barcellona ruota anche intorno alla sostituzione di Sergio Busquets. Pilastro dei catalani per ben quindici anni, il prodotto della cantera ha lasciato questa estate la Spagna per approdare all’Inter Miami. In MLS, verosimilmente, il classe 1988 terminerà la sua carriera ricca di successi. Nel frattempo invece i blaugrana devono pensare al suo sostituto, in un ruolo delicato.

Busquets infatti era il volante di centrocampo, il giocatore che faceva filtro davanti alla difesa e faceva partire la manovra, poi resa meravigliosa, nel corso degli anni, dai vari Xavi, Iniesta, Messi o Neymar. Trovare il profilo giusto per un compito così è complicato e, soprattutto, serve un budget importante. L’obiettivo primario sembrava essere quello di Marcelo Brozovic. Il croato però è stato lasciato partire dall’Inter verso l’Al-Nassr.

Perché il Barcellona non ha potuto chiudere l’operazione? Il motivo è da ricercare nella situazione economica del club, che ormai da anni ha problemi finanziari. L’anno scorso l’operazione era fattibile visto che il play era in scadenza, poi però è arrivato il rinnovo. Questo ha costretto la dirigenza blaugrana a ripiegare su obiettivi più realistici.

Dal sogno Brozovic al brusco risveglio

Scartato Brozovic, con Kimmich irragiungibile in egual misura, così come Zubimendi (Real Sociedad e nazionale spagnola), Xavi si dovrà accontentare. Il mirino infatti si è dovuto spostare su Oriol Romeu, profilo che non ha decisamente scaldato i cuori dei tifosi, ma che può rientrare nei parametri del Barcellona. Si tratta in primis di un canterano, quindi utile per le liste, in più ha maturato tanta esperienza nelle sue avventure tra Valencia, Stoccarda e al Chelsea.

Sembrava un profilo destinato a grandi palcoscenici, ma ha fallito il salto di qualità, motivo per cui la piazza è rimasta tiepida sentendo il suo nome. Tra i candidati però è stato ritenuto il più adatto e tra Girona e una lunga avventura al Southampton ha comunque fatto rivedere sprazzi del suo talento. Più di qualche romantico comunque ha ritenuto il ritorno al Barcellona un premio dopo una lunghissima gavetta, mentre altri sognavano Nico Williams, giocatore in rampa di lancio, che per caratteristiche però non è stato ritenuto adatto agli schemi di Xavi.

Chiaramente ora l’incognita è vedere quale sarà il rendimento di Romeu. Prende il posto di uno dei pilastri del Barcellona e non arriva con i favori della maggior parte del pubblico. Non sarà quindi semplice per lui riuscire a imporsi. Per molti è stato un brutto ritorno con i piedi per terra dopo aver sognato Brozovic e Kimmich, tra i migliori nel ruolo. Per il nativo Ulldecona invece è la chance per guadagnarsi a 31 anni quei palcoscenici che sembravano nel suo destino già da giovanissimo.