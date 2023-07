Kessie-Juve, la verità sulla firma

Tutta la verità sul possibile colpo Franck Kessie per la Juventus, che potrebbe sostituire Paul Pogba diretto verso l’Arabia Saudita

La Juventus nei prossimi giorni può seriamente privarsi di Paul Pogba. Il centrocampista francese è finito nel mirino dell’Arabia Saudita, dov’è già stato in viaggio, anche se ufficialmente solo per ‘motivi personali’. Ma è chiaro che il club bianconero faccia un pensiero sul suo addio, visto che l’anno scorso è stato praticamente assente fin dall’infortunio subito in estate, durante la preparazione.

Sono diversi i profili che la Juventus sta valutando in sostituzione di Pogba e tra questi, c’è anche il nome di Franck Kessie. L’ex centrocampista del Milan è approdato l’anno scorso al Barcellona a parametro zero, firmando un contratto da circa 6,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, non si è imposto tra le fila della rosa di Xavi come un titolare ed è per questo che sta meditando l’addio.

Kessie ha voglia di sentirsi protagonista, sa bene di avere la qualità per farlo e in Serie A ha fatto molto bene. La questione con la Juventus è concreta, soprattutto se dovesse andar via Pogba. Una situazione che però non è ancora sicura del tutto, anche se nelle ultime ore le indiscrezioni su questa operazione sono aumentate parecchio.

Juventus, tutta la verità su Kessie

A soffermarsi sulla vicenda che coinvolge Kessie e la Juventus è stata Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, che ha parlato ai microfoni di ‘TV Play’: “La cessione di Paul Pogba è possibile e uno dei big finiti nella lente di ingrandimento per sostituirlo è Franck Kessie, che gradisce tornare a giocare in Serie A dopo averlo già fatto con Atalanta e Milan. I nomi che vengono fatti sono per sostituire qualcuno che parte, visto l’obiettivo della sostenibilità e di riduzione dell’organico”.

Parole chiare, che dimostrano quanto l’affare Kessie alla Juventus sia possibile. Tuttavia, serve una cessione importante e al momento il maggior indiziato è Pogba. Resta da capire se effettivamente il centrocampista francese vorrà sparire dai radar europei, oppure giocarsi le sue carte nella nuova Juve di Allegri e Giuntoli.

Sta di fatto che Pogba dovrà necessariamente cambiare marcia, perché fare un altro anno come l’ultimo sarebbe deleterio al massimo per la sua carriera. Intanto, il Barça vorrebbe cedere Kessie per liberarsi dell’ingaggio molto oneroso per poi reinvestire i soldi sul mercato. I problemi economici condizionano molto negli ultimi anni il mercato dei blaugrana.