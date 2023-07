Accordo con l’Inter: ecco l’allenatore dopo Inzaghi

L’Inter guarda già al futuro, e sta pensando a chi sostituirà Simone Inzaghi sulla propria panchina. L’indiscrezione soddisferà molti tifosi

Cambio in vista sulla panchina nerazzurra? Un’ipotesi tutt’altro che improbabile, secondo le ultime indiscrezioni, che hanno già indicato il nome che prenderà il posto di Simone Inzaghi all’Inter. D’altronde, il tecnico ex Lazio è stato spesso criticato nel corso delle ultime due stagioni, e nella scorsa in particolare ha seriamente rischiato l’esonero. Poi le ottime prestazioni, i titoli conquistati e l’eccezionale finale di Champions League hanno cambiato le sue prospettive.

I dubbi in seno alla tifoseria, però, permangono, e anche la dirigenza guarda avanti. Proprio nei mesi scorsi si era arrivati anche a pensare che sarebbe stato lo stesso Inzaghi a decidere di lasciare l’Inter dopo questa ottima stagione. Una possibilità abbastanza concreta da far scomodare considerazioni sul suo eventuale erede, con Juric e Thiago Motta tra i nomi che erano circolati maggiormente. Alla fine, però, non se n’è fatto nulla e le cose sono rimaste come sono ancora oggi.

E come quasi certamente resteranno anche per la prossima stagione, visto che al momento dirigenza nerazzurra e allenatore viaggiano sullo stesso binario. Marotta sta portando importanti novità in rosa, permettendo a Inzaghi di avere a disposizione un’Inter ancora molto competitiva. Ma è anche vero che, se la situazione economica del club non vedrà un deciso miglioramento, l’allenatore potrebbe anche pensare di non rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2024.

Inter, contatti con un big per sostituire Inzaghi: sogno per i tifosi

Ecco allora che dalla Spagna arrivano indiscrezioni molto interessanti per i tifosi nerazzurri: il possibile addio di Inzaghi tra un anno aprirebbe uno spiraglio per arrivare a Diego Simeone. L’allenatore argentino ha a sua volta un contratto in scadenza nel 2024 con l’Atletico Madrid, e in Spagna c’è la forte convinzione che questa sarà la sua ultima stagione coi Colchoneros. Simeone sente di aver ormai raggiunto la chiusura del suo ciclo, e in più alcune frizioni con la rosa sembrano spingere verso un cambio.

Il Cholo ha richieste dall’Inghilterra e dall’Arabia Saudita, ma secondo il sito ‘Todofichajes.com’ avrebbe già parlato con l’Inter per il futuro. Giocatore nerazzurro tra il 1997 e il 1999, è molto gradito ai tifosi, e per lui questo significherebbe un ritorno in Serie A dopo la breve esperienza del 2011 al Catania. Il vero problema, però, è quello dell’ingaggio: Simeone è il tecnico più pagato al mondo, in virtù di un accordo con l’Atletico da 34 milioni lordi a stagione. Per il momento, molto oltre le possibilità dell’Inter.