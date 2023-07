Clamoroso Marotta: firma un altro grande ex Juve

Giuseppe Marotta, Amministratore Delegato Area Sport dell’Inter, piazza un sensazionale colpo: firma un altro grande ex Juve

Beppe Marotta, Amministratore Delegato Area Sport dell’Inter, deve averci preso gusto. Il dirigente nerazzurro è il più attivo sul mercato.

Tra addii, cessioni e arrivi è un’estate di superlavoro per il responsabile delle strategie di mercato della ‘Beneamata’. Tanti i colpi di Marotta, da Davide Frattesi, prelevato dal Sassuolo per 33 milioni di euro tra prestito e riscatto, all’ex Juventus Juan Cuadrado.

Ebbene, come detto, Beppe Marotta non vuole fermarsi al laterale colombiano. Infatti, il dirigente nerazzurro ha nel mirino un altro grande ex della ‘Vecchia Signora’. Insomma, manca poco meno di un mese all’inizio del campionato ma il ‘Derby d’Italia’ è già cominciato. Non sul rettangolo verde ma in sede di calciomercato con un ‘botta e risposta’ che infiamma le rispettive tifoserie.

Inter: idea Bernardeschi, altro grande ex Juve

La Juventus è in piena corsa per assicurarsi le prestazioni sportive di Romelu Lukaku, ritornato al Chelsea dopo il prestito nella scorsa stagione ai nerazzurri che hanno replicato mettendo sotto contratto, per un anno, l’ex bianconero Juan Cuadrado.

Tuttavia, Beppe Marotta, come anticipato nel primo paragrafo, non si accontenta del solo laterale colombiano ma vuole mettere a disposizione di Simone Inzaghi un altro grande ex della Juventus: Federico Bernardeschi.

L’ex bianconero è attualmente in forza al Toronto ma l’esperienza in MLS, a parte le enormi ricadute positive sul conto corrente , non si sta rivelando prodiga di soddisfazioni per Berna che, infatti, ha voglia di ritornare in Serie A, con Marotta che ha fiutato l’affare.

L’ex viola, infatti, arriverebbe a parametro zero e potrebbe ricoprire diversi ruoli rappresentando così una valida alternativa per Inzaghi, tra i tecnici più duttili e capaci di far mutare pelle alla propria squadra anche in corso di match.

Del resto, Bernardeschi, a 29 anni, è consapevole che quello interista è forse l’ultimo treno per ritornare nel grande calcio e conseguentemente vivere da protagonista gli ultimi anni di carriera. Dunque, perché no? Staremo a vedere e, come sempre, vi terremo informati.

Nel frattempo dopo la cessione del numero 1 André Onana al Manchester United per 52.5 milioni di euro più bonus facilmente raggiungibili, la dirigenza nerazzurra stringe i tempi per il sostituto del camerunense. In pole position, come è noto, c’è lo svizzero Yann Sommer del Bayern Monaco ma al momento le parti non hanno trovato l’accordo.

Motivo per il quale l’estremo difensore svizzero dovrebbe andare in tournée in Giappone con i bavaresi mentre i nerazzurri stanno valutando la possibilità di alzare l’offerta. Beh, come dire, è davvero un’estate di super lavoro per Marotta.