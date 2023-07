Incredibile Bonucci, diventa subito allenatore

Clamorosa svolta nella carriera di Leonardo Bonucci. L’ex storico capitano della Juventus diventa subito allenatore

Il neodirettore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli, oltre alle difficoltà nel piazzare gli esuberi del centrocampo bianconero (Denis Zakaria e Weston McKennie), ha anche un’altra bella gatta da pelare.

In casa Juventus, infatti, continua a tenere banco la questione Bonucci. L’ultimo superstite di quella che è stata la ‘linea Maginot’ della ‘Vecchia Signora’ è fuori dal progetto tecnico della Juventus che si presenterà ai nastri di partenza della nuova stagione, ormai alle porte.

All’ormai ex capitano bianconero sono pervenute diverse offerte, tutte rispedite al mittente dal momento che, come dichiarato all’Ansa dal suo agente Alessandro Lucci, “la sua principale volontà è rimanere alla Juve, di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all’interno di un gruppo così importante”.

Del resto, come precisato da Lucci, Leonardo Bonucci è un calciatore di caratura mondiale tant’è vero che è il capitano della Nazionale guidata da Roberto Mancini ed è il leader per meriti acquisiti sul rettangolo verde del gruppo bianconero.

Ragione per cui “qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all’altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti“.

Momblano: “Potremmo vedere Bonucci sulla panchina dell’Italia U19”

Dunque, il futuro di Leonardo Bonucci, la cui intenzione è quella di giocare un altro anno ad alti livelli per poi appendere la scarpette al chiodo, è sempre più un rebus.

Ebbene, a diradare le nubi che si stagliano all’orizzonte dell’ex capitano bianconero è stato il giornalista Luca Momblano che, nel corso del suo intervento a ‘Juventibus’, ha provato a fare chiarezza sulle voci di mercato che investono l’ex difensore rossonero (vanta un’esperienza, poco fortunata, nelle file del Milan nella stagione 2017-18).

Mamblano ha rivelato che, in effetti, Lucci si è adoperato per far andare in porto la trattativa con il Los Angeles Fc ma la fumata bianca non c’è stata in quanto Bonucci vuole restare in Italia tanto da aver rifiutato anche la seconda offerta araba. Mentre la Sampdoria resta molto sullo sfondo.

Una situazione, quindi, molto complicata al punto tale che Momblano non esclude una decisione clamorosa da parte dell’ex capitano bianconero. Insomma, Bonucci potrebbe, come si suol dire, ‘tagliare la testa al toro’ passando subito, viste le difficoltà di trovare una nuova sistemazione all’altezza delle sue aspettative e del suo curriculum, dal campo alla panchina e “magari lo vedremo subito sulla panchina dell’Italia U19“.

Una prospettiva, quest’ultima, tutt’altro che irrealistica. In fin dei conti, in campo Bonucci è abituato a dirigere i suoi compagni di reparto e non solo, quindi potrebbe fare altrettanto dalla panchina con gli azzurrini, neocampioni d’Europa, ai quali, tra l’altro, potrebbe trasmettere la sua grande esperienza.