Addio Juve, si trasferisce all’Inter a parametro zero

Un nuovo caso di mercato sta coinvolgendo Juve e Inter, un altro bianconero sarebbe pronto a raggiungere Simone Inzaghi a Milano

Una mossa a sorpresa per la società nerazzurra, pronta così a definire i dettagli per il prossimo affare. Che farà ancor di più discutere i tifosi da una parte e dall’altra.

Il calciomercato è arrivato quasi al suo giro di boa, regalando sorprese soprattutto sul fronte italiano in casa Inter. Ci sono tanti big in ballo e possono partire da una parte all’altra, senza ormai più grosse remore, come sta avvenendo negli ultimi giorni.

Non è solamente Juan Cuadrado a registrare un passaggio clamoroso, quanto c’è un altro big seguito da Marotta e dai nerazzurri. Una situazione che diventa quasi paradossale per i tifosi della Juve, che stanno così contestando un altro dei titolarissimi di Max Allegri.

I bianconeri sanno di dover dare una svecchiata alla rosa, seguendo due parametri: quello di diminuire l’età media con gente funzionale, ma soprattutto di abbassare notevolmente il monte degli ingaggi. Cristiano Giuntoli sta valutando tutta la rosa, c’è un altro big che, pur non andando fuori rosa come già successo con Leonardo Bonucci, potrebbe fare ugualmente le valigie. Anzi, se ne vantaggerebbe direttamente il trasferimento senza chiedere soldi per il cartellino.

Secondo il profilo twitter Enganche, a conferma della nostra notizia di ieri, Alex Sandro all’Inter può essere un’ipotesi.

La Juve lo libera, Alex Sandro all’Inter

Una news che fa balzare dalla sedia i tifosi interisti. E un po’ anche quelli della Juve che vorrebbero la cessione del brasiliano, ma di certo non lo accetterebbero con addosso i colori nerazzurri. Alex Sandro ha rinnovato nelle scorse settimane in maniera automatica e non senza malumori con la Juventus, arrivando ora a guadagnare quasi sei milioni di euro netti a stagione: Giuntoli vuole disfarsene e accetterebbe ogni situazione.

Il brasiliano è relegato al ruolo di riserva sugli esterni – con Kostic, Cambiaso e Iling sulla sinistra – ma anche al centro, l’esperimento di Allegri di collocarlo come terzo centrale non è stato funzionale al gioco bianconero.

Il brasiliano ha cronici problemi di marcatura e lo ha dimostrato, tra le tante partite, anche in una finale di Supercoppa italiana proprio contro l’Inter, regalando di fatto il gol decisivo a Sanchez.

È passato del tempo, l’Inter lo prenderebbe se partirà Gosens, solo a parametro zero e come riserva di Dimarco, ovvero collocandolo esclusivamente sulla fascia sinistra.