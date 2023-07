Juventus: ufficiale la cessione, va in Portogallo

La Juventus continua a cedere. Nelle scorse ore è stata definita un’altra operazione in uscita: ufficiale il trasferimento in Portogallo

Si è fermato all’acquisto di Timothy Weah (ma è in arrivo Facundo Gonzalez) il mercato in entrata della Juventus, al lavoro per sfoltire la rosa e trovare una sistemazione alternativa agli elementi ritenuti non imprescindibili da Massimiliano Allegri.

Due gli addii andati in scena nei giorni scorsi. Arthur, ad esempio, ha accettato il corteggiamento della Fiorentina che a giugno potrà acquistarlo per 20 milioni. Il baby Nicolò Turco, reduce dalla vittoria dell’Europeo Under 19, si è invece trasferito al Salisburgo in cambio di 4 milioni. In cantiere, poi, ci sono diverse altre cessioni.

La lista degli epurati, ad esempio, comprende il nome di Denis Zakaria reduce dalla negativa esperienza vissuta in prestito al Chelsea (7 presenze in Premier, 2 in Champions). Lo svizzero, escluso dalla tournée in corso di svolgimento negli Stati Uniti, piace in particolare modo al West Ham alla ricerca di un mediano capace di sostituire Declan Rice. I 15 milioni messi sul piatto non sono però bastati per ottenere il via libera della Juventus, nel frattempo contattata dal Monaco e dal Lipsia.

Scontata, poi, la partenza di Weston McKennie anche lui inizialmente non convocato per il tour ma in seguito reintegrato vista l’indisponibilità di Paul Pogba, Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli. Il Galatasaray, nelle scorse settimane, aveva espresso un forte interessamento nei suoi confronti tuttavia il corteggiamento dei turchi è stato spento dallo stesso texano, non intenzionato a proseguire la propria carriera in Turchia. Via pure Luca Pellegrini, chiuso a sinistra da Alex Sandro e Filip Kostic.

Juventus, definita un’altra cessione: va in Portogallo

Il 24enne continua ad essere nel mirino del Nizza, che ha proposto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. Una cifra ritenuta adeguata dalla Vecchia Signora. Pellegrini, dal canto suo, preferirebbe rimanere in Italia.

La Lazio a breve conta quindi di rifarsi avanti ma, nell’occasione, dovrà guardarsi dalla concorrenza del Milan. La Juventus, intanto, in queste ore ha ufficializzato un’operazione in uscita relativa alla formazione Next Gen: quella di Alejandro Marqués.

Il classe 2000 è stato acquistato (per una cifra non resa nota) dall’Estoril Praia, squadra portoghese in cui la punta aveva già giocato nella scorsa stagione mettendo a referto 5 gol in 19 presenze complessive. La Juve lo ha salutato con un comunicato, augurandogli buona fortuna Il restyling bianconero prosegue. Continueranno ad essere quanto mai intense le giornate del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Kessie resta a portata di mano ma per sferrare l’affondo decisivo serviranno altre cessioni.