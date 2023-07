Vlahovic insieme a Lukaku: la mossa della Juventus

Vlahovic e Lukaku assieme? La Juve starebbe studiando un’incredibile mossa di mercato per la prossima stagione

Un caso “particolarmente curioso”: così lo ha definito Stefano Agresti, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’, intervenuto a ‘Radio Radio’. Al centro di tutto c’è la nuova idea che, secondo alcune indiscrezioni, starebbe circolando in casa Juventus: prendere Lukaku, ma trattenere anche Vlahovic. Un affare non semplice e anche economicamente dispendioso, che ha sollevato molte perplessità, ma anche non poco entusiasmo tra i tifosi.

Che Lukaku sia diventato improvvisamente un nome papabile in ottica Juve è noto ormai da settimane: il giocatore ha rotto con l’Inter, ma allo stesso non ne vuole sapere neppure di rimanere al Chelsea. E la Juve lo vedrebbe bene nel gioco di Allegri, che necessita di un centravanti robusto bravo a difendere palla e duettare coi compagni. Un tipo di attaccante diverso da Vlahovic, che alla Fiorentina ha brillato sfruttando spazi e verticalizzazioni, che alla Juve avvengono di rado.

Ecco perché il serbo è in uscita dalla formazione torinese. Motivi tecnici ma anche economici, perché restando fuori dall’Europa i bianconeri hanno bisogno di una ricca cessione per rimettere in sesto il bilancio. Il serbo è chiaramente il giocatore più indicato, e Lukaku interverrebbe a rimpiazzarlo. Ma le caratteristiche di queste due punte potrebbero anche formare un bell’amalgama insieme, e allora la Juve potrebbe pensare a un piano per averle entrambe nella prossima stagione.

Vlahovic e Lukaku assieme alla Juve: sogno o concreta possibilità?

Di per sé, l’operazione non sarebbe impossibile. Semplicemente, il grande sacrificio bianconero sul mercato dovrebbe essere un altro, quasi certamente Federico Chiesa. Ma a livello economico quello della coppia offensiva Vlahovic-Lukaku resta un sogno difficilmente concretizzabile.

“Non capisco il mercato che vogliono fare” ha sentenziato Agresti a ‘Radio Radio’. Il giornalista contesta innanzitutto la scelta di Lukaku a posto di Vlahovic, secondo lui assurda in un’ottica di contenimento dei costi.

Il caso diventa ancora più “curioso”, per usare di nuovo le sue parole, nel momento in cui emerge la possibilità di averli in squadra entrambi. I costi infatti sarebbero ancora più alti. Lasciando stare la spesa per il cartellino di Lukaku (il Chelsea chiede 35 milioni), il suo stipendio sarebbe di 8,5 milioni l’anno. Andrebbe così a sommarsi a quello di Vlahovic, da 7 milioni netti a stagione. Il tutto, tenendo anche in squadra Pogba, che con 8 milioni l’anno è l’elemento più pagato della rosa della Juve.