Allegri vuole la Champions: la strategia bianconera

Allegri vuole la Champions. Negli Stati Uniti arrivano le prime, importanti parole del tecnico livornese a meno di un mese dall’inizio del campionato

Durante il suo periodo di riposo estivo chissà cosa avrà pensato leggendo i giornali e, soprattutto, i desiderata di tanti tifosi della Juventus che speravano andasse via, magari accogliendo a braccia aperte le faraoniche offerte provenienti dall’Arabia Saudita.

Invece no. Massimiliano Allegri ha voluto proseguire la sua avventura sulla panchina della Juventus perché se la stagione scorsa è stata completamente negativa è anche per sua responsabilità, ma non tutto può essere addebitato a lui. Sotto il sole americano il suo volto è meno teso rispetto a maggio ed è l’immagine di chi sa cosa chiedere alla sua squadra.

Intanto al suo fianco, anche in panchina, avrà il nuovo direttore tecnico della Juventus, Cristiano Giuntoli. Figura importante anche perché toglierà al tecnico tutte quelle incombenze indesiderate di cui, durante la passata stagione, ha dovuto farsi forzatamente carico. Insieme stanno costruendo, tra mille oggettive difficoltà, la Juventus che tra meno di un mese inizierà la stagione ufficiale.

Eccoli, pertanto, i primi pensieri dopo l’annullamento della partita con il Barcellona, che ovviamente il tecnico avrebbe voluto giocare. Ed ecco fissato l’obiettivo della prossima stagione.

Allegri vuole la Champions

I tifosi, almeno quelli più rumorosi, lo avrebbero voluto lontano il più possibile dalla panchina della Juventus. La proprietà, invece, forse anche spaventata dalle eventuali conseguenze economiche di un licenziamento, gli ha confermato la fiducia. Ma Massimiliano Allegri sa bene che è l’ultima opportunità concessagli.

Non può sbagliare e non può fallire. Si sta ripartendo in vista della nuova stagione ma sembra che si stia ripercorrendo la strada dell’ultima annata. Gli infortuni sono sempre lì a preoccupare e a condizionare il mercato. La situazione di Paul Pogba è quella che induce maggiore riflessioni, dal momento che il giocatore non è ancora pronto e, come dice lo stesso Allegri, ci vorrà un mese per comprendere quale potrà essere il suo reale contributo durante l’annata.

Medesima cautela che accompagna la preparazione di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, sempre sulle prime pagine per via del mercato che lo riguarda, ha vissuto la passata stagione spesso accompagnato da una fastidiosa pubalgia che ha seriamente condizionato il suo rendimento. Si procede pertanto gradualmente per averlo al meglio ai nastri di partenza. Sempre se vestirà ancora la maglia della Juventus. Intanto Massimiliano Allegri sa bene quale sarà l’obiettivo da centrare. Assolutamente.

La zona Champions è pressoché obbligatoria, poiché è l’esigenza primaria della società per motivi meramente economici. “I ricavi aumenteranno del 20-30%, per cui per una società italiana poter giocare la Champions è molto importante sotto tanti aspetti“. Appunto. E lo sarà ancora di più per la Juventus che, dopo la penalizzazione di dieci punti in classifica nello scorso campionato, ha di fatto detto addio alla partecipazione alla prossima Champions League, con allegato un danno economico non inferiore ai 100 milioni di euro.