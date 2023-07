Inter, il bomber ti chiama: “Voglio giocare”

Assist di mercato per l’Inter di Steven Zhang che, dopo aver sfiorato la Champions League ad Istanbul, vuole alzare l’asticella e tornare al vertice della Serie A migliorando la rosa di Simone Inzaghi

Nelle ultime ore un calciatore seguito con interesse dalla Beneamata ha mandato un chiaro messaggio alle possibili acquirenti: visto il poco spazio nel suo attuale club sarebbe disposto a cambiare aria per giocare con più continuità.

I due uomini mercato dell’Inter stanno studiando la strategia migliore per convincere il club e assicurarsi le prestazioni del giovane bomber. Marotta e Ausilio puntano a lavorare ai fianchi per abbassare le richieste della squadra detentrice del cartellino. L’attaccante potrebbe essere l’investimento volto a far dimenticare la telenovela innescatasi nelle ultime settimane: quella che ha come protagonisti, insieme ai nerazzurri, Romelu Lukaku e la Juventus.

Un tira e molla che va avanti dal 2021 sta andando in scena anche in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo l’addio all’Inter, con la cessione multimilionaria al Chelsea, Romelu Lukaku aveva spinto per far ritorno a San Siro vista la stagione molto negativa in maglia Blues.

L’Inter ha individuato il dopo Lukaku: il calciatore scalpita per la cessione

Nel corso dell’ultima estate Marotta e Ausilio sono riusciti a strappare un prestito al Chelsea per riportarlo in nerazzurro, dove il belga ha vissuto un’annata complicata condizionata dagli infortuni. L’intenzione della società meneghina era quella di riportare l’ex Everton a casa, ma il flirt dell’attaccante con la Juventus ha indispettito tifosi e dirigenza dell’Inter.

Per questo i due uomini mercato di Zhang stanno monitorando il mercato alla ricerca del dopo Lukaku e avrebbero individuato il profilo giusto da affidare ad Inzaghi. Si tratta di Folarin Balogun, attaccante dell’Arsenal che nell’ultima stagione ha giocato in prestito allo Stade Reims.

Balogun è un attaccante classe 2001 cresciuto nell’academy dei Gunners. L’ottima stagione disputata in Ligue 1, dove ha messo a referto 21 gol in 37 presenze, hanno attirato l’interesse di diversi club in giro per l’Europa. Prima di valutare altre destinazioni, però, il calciatore voleva provare a giocarsi le proprie carte agli ordini di Arteta.

In questa prima fase di pre campionato, però, Balogun spesso ha dovuto osservare i compagni dalla panchina. Il mancato utilizzo da parte del tecnico spagnolo ha fatto emergere il malumore del ragazzo che, adesso, ha aperto ad un trasferimento pur di giocare con continuità. I Gunners chiedono 40 milioni per lasciarlo partire, cifra fuori dalla portata dell’Inter. Marotta e Ausilio, però, stanno studiando la giusta formula da proporre all’Arsenal, magari un prestito con riscatto fissato a cifre vicina a quelle richieste dagli inglesi. I club hanno iniziato i colloqui, Balogun si avvicina ai nerazzurri.