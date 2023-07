Immobile, ritorno di fiamma: Lotito corre ai ripari

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha preso una decisione importante sul futuro di Ciro Immobile attualmente in bilico

La Lazio la scorsa stagione si è qualificata alla Champions League grazie al gran lavoro di Maurizio Sarri, che ha preferito puntare più sul campionato che sulle coppe. I biancocelesti hanno espresso un ottimo calcio, anche se ancora lontano dalla possibilità di vincere lo Scudetto.

E’ andato via Sergej Milinkovic-Savic e Lotito avrà a disposizione delle risorse economiche significative per mettere a segno nuovi colpi. L’obiettivo è quello di migliorare la rosa e da questo punto di vista molto dipenderà dall’addio e la permanenza di Ciro Immobile.

Immobile la scorsa stagione ha collezionato 38 presenze in tutte le competizioni, con 14 gol e 7 assist. Numeri condizionati dagli infortuni muscolari, certo, ma in linea generale avrebbe potuto fare di più. Lo scorso 20 febbraio ha compiuto 33 anni, il suo contratto scadrà il 30 giugno 2026, ma il suo futuro potrebbe non essere alla Lazio.

Questo perché, nonostante sa una vera e propria istituzione, ci sono delle offerte molto allettanti da altri campionati. Nelle ultime settimane, dall’Arabia Saudita hanno espresso diversi apprezzamenti che possono far vacillare la volontà di Immobile di restare alla Lazio. Ma il contratto è lungo, quindi bisogna prima parlarne con Lotito.

Lazio, meeting tra Lotito e gli agenti di Immobile

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, c’è un incontro in vista tra Lotito e l’entourage di Ciro Immobile. Il presidente della Lazio ha ribadito che non ci sono offerte dall’Arabia Saudita, anche se il mercato è molto strano e la situazione può cambiare in fretta. E’ plausibile che il meeting sia per il rinnovo dell’attaccante.

Una scelta importante, quella della Lazio, che non vuole perdere Immobile dopo Milinkovic-Savic. Bisogna anche dire che il contratto attuale del centravanti scadrà quando lui avrà 36 anni. Insomma, tanta curiosità per capire l’argomento del meeting. Trattare con Lotito non è semplice e la questione potrebbe andare per le lunghe.

Tuttavia, la decisione di Lotito è quella di trattenerlo anche per l’affetto che provano i tifosi per il proprio capitano. In caso di rinnovo, ci sarà anche l’adeguamento dell’ingaggio: attualmente, Immobile percepisce circa 4 milioni di euro netti. La richiesta dell’entourage del giocatore è quella di avere un aumento sostanzioso, forte anche dell’interesse che arriva dall’Arabia Saudita.

Sarà molto interessante capire come evolverà la situazione nei prossimi giorni. Quel che è certo, è che perdere Immobile dopo Milinkovic sarebbe un brutto colpo per la Lazio.