Mercato Lazio: Lotito è furibondo

Situazione da nervi tesi in casa Lazio a causa dello svolgimento della sessione estiva di calciomercato e stavolta il presidente Claudio Lotito sembra davvero furibondo.

È arrivato agosto e fra circa due settimane ricomincerà il campionato di Serie A. Le società sono a lavoro per puntellare il gruppo a disposizione degli allenatori, mentre gli stessi sono impegnati a trasmettere idee e schemi ai propri calciatori, durante i ritiri estivi. Giorni concitati. Lo sono stati particolarmente per la Lazio. Le indiscrezioni diffusesi hanno rivelato di animi alterati e insoddisfatti.

Maurizio Sarri starebbe storcendo il naso nei riguardi della dirigenza biancoceleste, a causa di un mercato estivo povero di acquisti. Il tecnico sarebbe addirittura giunto a dire alla squadra che l’unico movente per evitare una decisione drastica è proprio l’affetto e il rispetto del lavoro con i giocatori. Una versione dei fatti che il club si è affrettato a smentire, diramando un comunicato ufficiale. Fra le righe si nega il rapporto ai minimi termini fra il toscano e il patron Lotito.

Niente dimissioni. Nella nota si legge che i due si sono incontrati di sera a Formello e hanno ribadito la piena sinergia sul mercato tesa a rendere sempre più competitiva la rosa. I rumors sarebbero soltanto falsità che creano un effetto negativo sull’ambiente Lazio. Perciò il club ha addirittura annunciato che gli autori di tali indiscrezioni saranno perseguiti nelle sedi opportune.

Lazio, pace fatta fra Sarri e Lotito ma il patron è furioso: il motivo

Se con Maurizio Sarri pare ci sia stata una stretta di mano, che in qualche modo ha allontanato ogni maldicenza e animo irato, il patron Claudio Lotito sarebbe comunque piuttosto arrabbiato e ciò a causa di Luis Alberto.

Secondo quanto spiega il ‘Corriere dello Sport’, ancora una volta il centrocampista spagnolo si sarebbe reso protagonista di uno spinoso caso, saltando la doppia seduta di allenamento per motivi non di natura fisica. Pare, infatti, che il giocatore abbia preso tale posizione a causa di un premio da circa 140.000 euro, che la società non gli avrebbe ancora corrisposto. Addirittura da Formello trapela che il giocatore rivendica il riconoscimento economico, che invece alla dirigenza non risulterebbe.

D’altronde, l’atteggiamento di Luis Alberto è poco gradito anche perché si tratta di uno dei calciatori al quale è stato proposto un ingaggio maggiore, ovvero 4 milioni di euro più bonus. Sarebbero minuzie quelle che reclama e per niente sintomo di poca stima da parte del club. Claudio Lotito avrebbe quindi reagito male dinanzi alla postura del giocatore, al punto che sarebbe giunto a minacciare decisioni punitive. Angelo Fabiani, il quale dovrebbe essere annunciato come prossimo direttore sportivo della Lazio, ha tentato un’azione diplomatica per sanare gli animi. Ci sarà riuscito? I prossimi giorni lo riveleranno.