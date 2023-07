Mercato Lazio, colpo a sorpresa: primo regalo per Sarri

Mercato Lazio, sono ore molto calde per i capitolini. I biancocelesti, infatti, dopo la cessione di Milinkovic-Savic, devono ora puntare a regalare a Maurizio Sarri i rinforzi che servono in vista degli impegni della prossima stagione. In tal senso, arriva un colpo a sorpresa che può rappresentare un innesto fondamentale per la Lazio.

E’ una estate molto difficile per i tifosi della Lazio quella attualmente in corso. Partita con voci relativi ad arrivi roboanti ed importanti, a livello di acquisti tutto tace. Come se ciò non bastasse, è arrivata anche la cessione a dir poco dolorosa di uno degli idoli assoluti della piazza. Stiamo parlando di Sergej Milinkovic-Savic. Gli obiettivi da centrare riguardano ogni zona del campo. Servono, infatti, un vice Immobile ed un esterno d’attacco, un vertice basso di centrocampo, un degno sostituto del “Sergente” ed un innesto anche in difesa. Ed in tal senso arriva una svolta improvvisa con un nome a sorpresa.

Mercato Lazio, colpo in entrata

Come è detto, c’è tanto da fare in sede di mercato per la Lazio. Con l’impegno della UEFA Champions League all’orizzonte, infatti, serve una rosa adeguata ad affrontare i tre impegni, contando anche la Serie A e la Coppa Italia. In Italia, in tal senso, l’obiettivo non può non essere quello di confermarsi tra le prime quattro.

La priorità è quella di regalare a Maurizio Sarri una valida alternativa a Ciro Immobile. Tanti i nomi seguiti, da Amdouni fino ad arrivare a Castellanos, ma a sorpresa la soluzione può arrivare dalla Serie A. Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport nella sua edizione online, piace Antonio Sanabria del Torino, che quest’anno ha raggiunto dei livelli mai raggiunti prima. I biancocelesti si stanno muovendo sulle sue tracce, con i granata che fanno del calciatore una valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

Sanabria alla Lazio, i numeri

Con i granata c’è però una sorta di corsia preferenziale dal momento che i due club sono già in trattativa per Ricci, che è un altro profilo che piace e molto alla dirigenza capitolina ed al tecnico Maurizio Sarri. Nella stagione da poco conclusa ha trovato la via della rete per 12 volte ed ora la sua valutazione, come è normale che sia, è salita in maniera molto importante.